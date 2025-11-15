Сколько стоил один из самых редких бриллиантов в мире?

Oppenheimer Blue является редким бриллиантом ярко-голубого цвета. Он является одним из самых ценных в мире камней, когда-либо проданного на аукционе, передает 24 Канал.

Напоминаем, что в далеком 2026 году на известном аукционе Christie's он был продан за более 39,5 миллиона фунтов стерлингов (по нынешнему курсу, это более 50 миллионов долларов – 24 Канал), что в то время было рекордной ценой. Вес камня составил 14,62 карата, писало The Gurdian.

Зато его предпродажная оценка составляла от 38 до 45 миллионов долларов.

Такая стоимость превзошла стоимость бриллианта Blue Moon, который считали самым дорогим в мире до того. Вес камня составлял 12,03 карата, а был продан он на аукционе Sotheby's за более 48 миллионов долларов.

Как отмечаются на сайте Christie's, это последний бриллиант в линейке исторических голубых бриллиантов, проданных на аукционе Christie's, в которую входят Tereshchenko в 1984 году (бриллиант Михаила Терещенко) и Wittelsbach Blue в 2008 году.

Тогдашний глава Christie's в азиатско-тихоокеанском регионе и Китае, отметил, что голубые бриллианты получили широкую популярность не только потому, что они потрясающие, но и потому, что их так мало в мире.

