Сколько стоил один из самых редких бриллиантов в мире?
Oppenheimer Blue является редким бриллиантом ярко-голубого цвета. Он является одним из самых ценных в мире камней, когда-либо проданного на аукционе, передает 24 Канал.
Читайте также Сокровище в тумбочке: сколько сегодня можно получить за золотой лом
- Напоминаем, что в далеком 2026 году на известном аукционе Christie's он был продан за более 39,5 миллиона фунтов стерлингов (по нынешнему курсу, это более 50 миллионов долларов – 24 Канал), что в то время было рекордной ценой. Вес камня составил 14,62 карата, писало The Gurdian.
- Зато его предпродажная оценка составляла от 38 до 45 миллионов долларов.
- Такая стоимость превзошла стоимость бриллианта Blue Moon, который считали самым дорогим в мире до того. Вес камня составлял 12,03 карата, а был продан он на аукционе Sotheby's за более 48 миллионов долларов.
Как отмечаются на сайте Christie's, это последний бриллиант в линейке исторических голубых бриллиантов, проданных на аукционе Christie's, в которую входят Tereshchenko в 1984 году (бриллиант Михаила Терещенко) и Wittelsbach Blue в 2008 году.
Тогдашний глава Christie's в азиатско-тихоокеанском регионе и Китае, отметил, что голубые бриллианты получили широкую популярность не только потому, что они потрясающие, но и потому, что их так мало в мире.
Что известно о броши Наполеона?
Бриллиантовая брошь Наполеона с овальным бриллиантом весом 13,04 карата была среди личных вещей полководца после битвы при Ватерлоо.
Она была продана на аукционе Sotheby's в Женеве за 3,5 миллиона швейцарских франков. Согласно нынешнему курсу, это примерно 4,4 миллиона долларов.
Интересно, что сначала стоимость этой броши оценивали в 200 000 франков (более 250 тысяч долларов).