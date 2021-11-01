Рост более чем на 1000%: сколько бы принесла 1 тысяча долларов в Ethereum за год

Криптовалюты бьют рекорд по рекорду. Сначала цена биткоина установила новый исторический максимум, и всего за 9 дней Ethereum повторил успех своего конкурента. Сколько можно было бы заработать на Ethereum, инвестировав в цифровую монету год назад – читайте дальше.

29 октября Ethereum установил новый рекорд, поскольку цена цифровой валюты пересекла отметку в 4 400 долларов. Согласно данным CoinDesk, максимально стоимость монеты поднималась до 4 458 долларов, а рыночная капитализация – до более чем 520 миллиардов долларов.

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Инвестиция в Ethereum

За последний год вторая по популярности криптовалюта мира существенно выросла в цене. Год назад цена Ethereum колебалась на уровне 382,8 доллара за монету. Инвестиция в Ethereum в размере 1 тысячи долларов 29 октября 2020 принесла бы хороший доход.

За год тысяча превратилась бы в. Таким образом, эта инвестиция выросла более чем наДля сравнения, аналогичная инвестиция в биткоин имела бы результат значительно хуже за тот же промежуток времени –долларов.

По состоянию на 1 ноября, Ethereum стоит 4364 доллара за монету. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 511,7 миллиарда долларов, информирует CoinDesk. Цена биткоина колеблется на уровне почти 62 тысяч долларов за монету, рыночная капитализация составляет – 1,1 триллиона долларов.

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