"Черное золото" за бесценок: как рекордные цены на нефть бьют по бюджету Кремля

Россия вынужденно продает нефть "за копейки". Хотя в бюджете заложена стоимость нефти на уровне почти 60 долларов за баррель – на самом же деле продукт продают едва за 40 долларов.

Как стоимость нефти повлияет на экономику России?

О том, насколько фактическая цена нефти отличается от заложенной в бюджет страны-агрессора, говорится в материале Bloomberg.

Смотрите также ГУР выявило новые объекты: именно они помогают Ирану и России

В издании проанализировали стоимость российской нефти и с помощью международного ценового агентства Argus Media определили, что средняя "скидка" на нефть Urals (компания которой продает продукт из западных регионов России) к марке Brent составляет 30,62 доллара за баррель.

Это самая большая скидка с апреля 2023 года. Сейчас эта марка нефти торгуется чуть выше 40 долларов за баррель с поставкой из России,

– говорится в материале.

В то же время отмечается, что нефть марки Urals продавалась по 42,09 доллара и 40,44 доллара в зависимости от портов в Балтийском и Черном морях.

Аналогичная ситуация с российской нефтью, которая идет в Индию. Пока уральский продукт достигает Индии – скидка на него достигает 12 долларов за баррель к марке Brent.

Важно! В бюджете России на 2026 год средняя стоимость нефти марки Urals зафиксирована на уровне 59 долларов за баррель. Зато в лучшем случае нефть продают за 40 долларов.

Поэтому такие изменения и несоответствие прогнозам – ударят по нефтегазовых доходах Москвы и экономике страны. Однако важный фактор – как на Идию повлияет пошлина Трампа в 15%.

Почему упала цена российской нефти?

Недавно в материале Financial Times сообщали, что отдельные партии поставок российской нефти в Индию идут по цене 22 – 25 долларов за баррель.

Обратите внимание! По аналогичной цене Россия продавала нефть еще в 2003 году.

Нынешний спад стоимости связан с санкциями Трампа. После того, как появились ограничения США некоторые НПЗ отказываются от кремлевской нефти. Поэтому россиянам ничего не остается, как максимально снизить цены, чтобы экспортировать продукт хоть как-то.

Что еще известно о ценах на нефть и 1 баррель?