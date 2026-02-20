Что известно о банкротстве "First Oil"?

Сейчас задолженность группы "First Oil" перед ВТБ – 78,3 миллиона долларов, сообщает СЗРУ.

Что важно знать об этой группе:

"First Oil" добывает примерно 500 тысяч тонн нефти в год;

эту нефть группа добывает в Коми и Ханты-Мансийском автономном округе;

запасы месторождений "First Oil" составляют – 14 миллионов тонн.

Важно! Теперь указанные активы перейдут к государственным структурам.

Причины коллапса системные. Санкционное давление обвалило цены на российскую нефть ниже 40 долларов за баррель, сделав часть месторождений убыточными. Высокая ключевая ставка ЦБ сделала невозможным рефинансирование долгов,

– указывает украинская разведка.

Как показывает статистика, результат добывающих компаний в 2025 году составил минус 7,5 миллиарда долларов. А объем реструктуризированных отраслевых кредитов – 35,2 миллиарда долларов.

Заметим, что долговой рынок в России испытывает значительное давление. Это проявляется так:

в январе 2026 года российские компании не выполнили обязательства по долговым бумагам 51 раз, это вдвое больше чем в 2025;

общая сумма пропущенных выплат – 3,38 миллиарда рублей (в январе 2025 она составляла – 1,78 миллиарда рублей в аналогичный период);

за 2025 год в целом зафиксировано 25 дефолтов по облигациям – абсолютный рекорд с января 2022 года.

"First Oil" – не исключение, а часть волны. В конце 2025 года обанкротилась "Янгпур" – структура "Беларуснефти" в Ямало-Ненецком округе. Ранее по искам налоговой рухнули астраханская нефтяная компания и НК "Горный",

– сообщила разведка.

Статистика показывает, что сейчас почти половина от всех нефтегазовых компаний России убыточна. С января по ноябрь общий минус составил – 575 миллиардов рублей, сообщает издание The Moscow Times.

Как ухудшается ситуация в российской экономике сейчас?