Як вартість нафти вплине на економіку Росії?

Про те, наскільки фактична ціна нафти відрізняється від закладеної в бюджет країни-агресорки, йдеться в матеріалі Bloomberg.

Дивіться також ГУР виявило нові об'єкти: саме вони допомагають Ірану та Росії

У виданні проаналізували вартість російської нафти та за допомогою міжнародної цінової агенції Argus Media визначили, що середня "знижка" на нафту Urals (компанія якої продає продукт із західних регіонів Росії) до марки Brent становить 30,62 долара за барель.

Це найбільша знижка з квітня 2023 року. Зараз ця марка нафти торгується трохи вище 40 доларів за барель із постачанням з Росії,

– йдеться у матеріалі.

Водночас зазначається, що нафта марки Urals продавалася по 42,09 долара і 40,44 долара залежно від портів у Балтійському та Чорному морях.

Аналогічна ситуація із російською нафтою, яка йде до Індії. Поки уральський продукт досягає Індії – знижка на нього сягає 12 доларів за барель до марки Brent.

Важливо! У бюджеті Росії на 2026 рік середня вартість нафти марки Urals зафіксована на рівні 59 доларів за барель. Натомість у кращому випадку нафту продають за 40 доларів.

Тож такі зміни та невідповідність прогнозам – вдарять по нафтогазових доходах Москви та економіці країни. Однак важливий чинник – як на Ідію вплине мито Трампа в 15%.

Чому впала ціна російської нафти?

Нещодавно в матеріалі Financial Times повідомляли, що окремі партії поставок російської нафти до Індії йдуть за ціною 22 – 25 доларів за барель.

Зверніть увагу! За аналогічною ціною Росія продавала нафту ще у 2003 році.

Нинішній спад вартості пов'язаний із санкціями Трампа. Після того, як з'явилися обмеження США деякі НПЗ відмовляються від кремлівської нафти. Тож росіянам нічого не залишається, як максимально знизити ціни, аби експортувати продукт хоч якось.

Що ще відомо про ціни на нафту та 1 барель?