Что влияет на цену нефти сейчас?
Также на цену нефти повлияло новое повышение тарифов Трампом, сообщает Reuters.
Важно! Рост пошлин увеличил неопределенность, относительно усиления спроса на топливо.
Напомним, еще в субботу Трамп заявил о повышении временного тарифа на импорт США для всех стран с 10% до 15%, об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Для понимания, сейчас это максимально возможный уровень. Дело в том, что Верховный суд США отменил предыдущую тарифную программу американского президента.
В понедельник Китай заявил, что проводит "полную оценку" решения Верховного суда США по тарифам, и призвал Вашингтон отменить "соответствующие односторонние тарифные меры", введенные против его торговых партнеров,
– указывает издание.
Сейчас премия за риск для нефти марки Brent значительная. Она составила ориентировочно – 10 долларов за баррель.
Goldman Sachs указывает, что на мировом рынке в 2026 будет ощущаться профицит. Но только при условии отсутствия перебоев в поставках, которые может вызвать Иран.
По словам аналитиков Goldman Sachs, потенциальное ослабление санкций для Ирана и России может ускорить наращивание акций недвижимости и разблокировать увеличение предложения в долгосрочной перспективе, что создает риски снижения цен на 5 и 8 долларов к ценам в четвертом квартале 2026 года,
– говорится в сообщении.
Какие цены на нефть сейчас?
Стоимость нефти зависит от марки, сообщает ресурс Trading Economics. По состоянию на сегодня, цены изменились так:
- Нефть марки Brent имеет цену – 71,39 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 66,14 доллара за баррель.
- Российская Urals – 57,78 доллара за баррель
Что известно о переговорах между Ираном и США?
Продолжаются переговоры между представителями Ирана и США, по ядерной программе. Договоренность об этой встрече несколько снизила общее напряжение. Третий раунд должен состояться в Женеве.
Иран указал, что он готов пойти на уступки, относительно своей ядерной программы. Однако взамен США должны выполнить определенные требования. Тегеран хочет, чтобы Вашингтон отменил санкции. К тому же Иран стремится к признанию его права на обогащение урана.
Стоит сказать, что сейчас напряжение между США и Ираном все же есть. В частности, Тегеран проводит военные учения. А США продолжают держать военно-морскую армаду на Ближнем Востоке.