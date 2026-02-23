Что влияет на цену нефти сейчас?

Также на цену нефти повлияло новое повышение тарифов Трампом, сообщает Reuters.

Важно! Рост пошлин увеличил неопределенность, относительно усиления спроса на топливо.

Напомним, еще в субботу Трамп заявил о повышении временного тарифа на импорт США для всех стран с 10% до 15%, об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Для понимания, сейчас это максимально возможный уровень. Дело в том, что Верховный суд США отменил предыдущую тарифную программу американского президента.

В понедельник Китай заявил, что проводит "полную оценку" решения Верховного суда США по тарифам, и призвал Вашингтон отменить "соответствующие односторонние тарифные меры", введенные против его торговых партнеров,

– указывает издание.

Сейчас премия за риск для нефти марки Brent значительная. Она составила ориентировочно – 10 долларов за баррель.

Goldman Sachs указывает, что на мировом рынке в 2026 будет ощущаться профицит. Но только при условии отсутствия перебоев в поставках, которые может вызвать Иран.

По словам аналитиков Goldman Sachs, потенциальное ослабление санкций для Ирана и России может ускорить наращивание акций недвижимости и разблокировать увеличение предложения в долгосрочной перспективе, что создает риски снижения цен на 5 и 8 долларов к ценам в четвертом квартале 2026 года,

– говорится в сообщении.

Какие цены на нефть сейчас?

Стоимость нефти зависит от марки, сообщает ресурс Trading Economics. По состоянию на сегодня, цены изменились так:

Нефть марки Brent имеет цену – 71,39 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 66,14 доллара за баррель.

Российская Urals – 57,78 доллара за баррель

Что известно о переговорах между Ираном и США?