Сколько литров в 1 барреле?

Баррелем называют специальную единицу измерения. Сначала ее использовали исключительно в системе английских мер, сообщает Energy Education.

Впоследствии этот термин распространился дальше. Именно, благодаря баррелю чаще всего измеряют объемы нефти и нефтепродуктов. Если переводить на другие единицы измерения, получится, что:

  • 1 баррель это почти 159 литров нефти;
  • или же – 42 галлона.

Что можно получить из 1 барреля нефти?

С 1 барреля нефти можно получить значительное количество продукции:

  • 85 – 102 литра бензина (зависит от октанового числа);
  • 25 – 30 литров дизеля;
  • 20 – 25 литров авиационного топлива;
  • 9 – 11 литров нефтеперерабатывающего газа;
  • 8 – 10 литров нефтяного кокса;
  • 5 – 7 литров мазута;
  • 4 – 5 литров сжиженного газа;
  • 1 литр – моторного масла.

Интересно, что иногда нефть измеряют в тоннах. Например, так сырье продают на внутреннем российском рынке.

В 1 тонне нефти примерно – 7,3 – 7,6 барреля нефти. Точное число зависит от плотности сырья, сообщает ресурс ham.sepp.

Что происходит на рынке нефти сейчас?

  • Индия резко сокращает закупки российской нефти. Это происходит в рамках вероятной торговой сделки Нью-Дели с Вашингтоном.

  • Отказ от российского сырья это условие США. В то же время Вашингтон сократил тарифы для Индии. Зато российскую нефть активно покупает Китай.

  • Словакия и Венгрия сейчас получают нефть через Хорватию. Ведь нефтепровод "Дружба" был поражен во время атаки России на Украину. В теперешний момент там идет ремонт.