Как стоимость нефти повлияет на экономику России?
О том, насколько фактическая цена нефти отличается от заложенной в бюджет страны-агрессора, говорится в материале Bloomberg.
В издании проанализировали стоимость российской нефти и с помощью международного ценового агентства Argus Media определили, что средняя "скидка" на нефть Urals (компания которой продает продукт из западных регионов России) к марке Brent составляет 30,62 доллара за баррель.
Это самая большая скидка с апреля 2023 года. Сейчас эта марка нефти торгуется чуть выше 40 долларов за баррель с поставкой из России,
– говорится в материале.
В то же время отмечается, что нефть марки Urals продавалась по 42,09 доллара и 40,44 доллара в зависимости от портов в Балтийском и Черном морях.
Аналогичная ситуация с российской нефтью, которая идет в Индию. Пока уральский продукт достигает Индии – скидка на него достигает 12 долларов за баррель к марке Brent.
Важно! В бюджете России на 2026 год средняя стоимость нефти марки Urals зафиксирована на уровне 59 долларов за баррель. Зато в лучшем случае нефть продают за 40 долларов.
Поэтому такие изменения и несоответствие прогнозам – ударят по нефтегазовых доходах Москвы и экономике страны. Однако важный фактор – как на Идию повлияет пошлина Трампа в 15%.
Почему упала цена российской нефти?
Недавно в материале Financial Times сообщали, что отдельные партии поставок российской нефти в Индию идут по цене 22 – 25 долларов за баррель.
Обратите внимание! По аналогичной цене Россия продавала нефть еще в 2003 году.
Нынешний спад стоимости связан с санкциями Трампа. После того, как появились ограничения США некоторые НПЗ отказываются от кремлевской нефти. Поэтому россиянам ничего не остается, как максимально снизить цены, чтобы экспортировать продукт хоть как-то.
Что еще известно о ценах на нефть и 1 баррель?
Иран и США готовятся к новому раунду переговоров, что повлекло изменения в ценах на нефть. В частности за день 23 февраля стоимость упала на 1%.
Нефть продают и покупают в баррелях, что является самой удобной единицей измерения ископаемого. В то же время с 1 барреля нефти можно получить значительное количество различных продуктов, в частности бензин и дизель.