Что известно о судах, которые обнаружило ГУР?

Эти суда являются частью теневого флота, сообщает ГУР.

Интересно! Эти суда перевозят не только нефть, но и – сжиженный газ.

Экспорт энергоносителей остается основным источником наполнения бюджета России – именно эти доходы обеспечивают финансирование войны против Украины и поддерживают военно-промышленный комплекс государства-агрессора,

– указывает ГУР.

Как показывают данные портала War&Sanctions, новообнаруженные суда обслуживают ключевых игроков нефтяного рынка России. В частности, говорится о:

том, что нефтяные танкеры осуществляют перевозки сырой нефти и нефтепродуктов для компаний "Роснефть" и "Сургутнефтегаз";

кроме этого, газовозы перевозят российский сжиженный природный газ с подсанкционного завода "Газпром СПГ Портовая"

также происходит экспорт с "Ямал СПГ".

Важно! Указанные предприятия, как отмечает ГУР, не находятся под полными санкционными ограничениями.

Призываем государства-партнеры усилить санкционное давление на энергетический сектор России. Скоординированные и системные ограничения способны лишить Россию финансовой базы для ведения войны и ускорить наступление реального мира,

– отмечает ГУР.

