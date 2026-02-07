Будущая пенсия может шокировать: как проверить ее размер уже сейчас

Украинцы могут самостоятельно предварительно определить размер будущих пенсионных выплат с помощью онлайн-сервисов Пенсионного фонда. Для этого достаточно воспользоваться специальным расчетным инструментом в собственном электронном кабинете на портале ПФУ.

Как узнать размер будущей пенсии?

Будущий размер пенсии для многих украинцев может оказаться неожиданным: как в большую, так и в меньшую сторону. Именно поэтому Пенсионный фонд советует заранее проверять ориентировочную сумму выплат через онлайн-сервисы, не обращаясь в отделения.

Сделать предварительный расчет можно самостоятельно через пенсионный калькулятор в личном кабинете на вебпортале ПФУ. Для этого нужно авторизоваться в системе, проверить персональные данные, такие как дату рождения, пол, страховой стаж.

Далее пользователь может выбрать способ расчета: по уже имеющимся данным или с учетом будущего стажа до достижения пенсионного возраста.

Обратите внимание! В Пенсионном фонде также советуют проверить информацию о трудовой деятельности и заработной плате, ведь именно эти показатели непосредственно влияют на размер пенсии.

После внесения всей информации система формирует ориентировочный размер будущей пенсии или подробный протокол расчета. Результаты сохраняются в кабинете постоянно, а пользователь может повторять расчет неограниченное количество раз, корректируя данные и прогнозируя будущие выплаты.

Что делать, если не показывает периоды работы и заработную плату?

Если в электронной системе отсутствуют отдельные периоды трудовой деятельности, пользователь может самостоятельно внести их через функцию добавления нового периода работы в личном кабинете. Для этого нужно заполнить соответствующую электронную форму, указав информацию о месте работы, период занятости и другие необходимые данные.

Важно! Это позволяет сделать расчет будущей пенсии более точным.

Информацию об официальном уровне заработной платы можно проверить в специальном разделе личного кабинета. Именно эти данные учитываются при формировании страхового стажа и определения размера будущих пенсионных выплат, поэтому Пенсионный фонд рекомендует регулярно проверять их актуальность.

Что еще следует знать о выходе на пенсию в Украине?