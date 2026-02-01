Какие годы стажа самые выгодные для пенсии?

При определении права на пенсию и ее размера учитывается общий страховой стаж человека за весь период трудовой деятельности. В то же время порядок учета зависит от времени, когда этот стаж был приобретен, об этом сообщили на запрос 24 Канала у Пенсионном фонде.

Данные об официальной работе и заработке после середины 2000 года уже хранятся в государственных электронных реестрах и учитываются автоматически.

Обратите внимание! Информацию о работе и доходах за предыдущие годы нужно подтверждать отдельно. Для этого используются справки о заработной плате, сформированы на основании бухгалтерских документов предприятия или архивных материалов.

Как работает правило выбора самых выгодных лет?

Украинское законодательство позволяет включить в расчет пенсии любые 60 месяцев работы до июля 2000 года. Эти периоды можно выбирать произвольно, поэтому они не обязательно должны быть подряд или приходиться на последние годы работы.

Такой подход позволяет повысить размер будущей пенсии, если выбрать годы с самыми высокими официальными доходами. Особенно это актуально для тех, кто имеет ограниченный стаж после 2000 года.

Что делать, если документы о стаже потеряны?

Даже в случае ликвидации предприятия стаж можно подтвердить альтернативными способами.

Например, с помощью записей в трудовой книжке, информации из государственных баз персонифицированного учета или справок из архивных учреждений.

В сложных ситуациях допускается подтверждение стажа через свидетельства коллег. Для этого нужно, чтобы по меньшей мере два человека подтвердили факт совместной работы и имели собственные документы, которые это подтверждают.

От чего зависит размер пенсии?