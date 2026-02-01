Когда военные могут выйти на пенсию?
Право на военную пенсию в Украине чаще всего возникает после приобретения не менее 25 календарных лет выслуги. В таком случае выплату могут назначить независимо от возраста, напоминает Пенсионный фонд.
Альтернативно военнослужащий может претендовать на пенсию по достижении 45 лет, если имеет общий страховой стаж от 25 лет, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев составляет военная служба или приравненная к ней служба.
Кто именно может получать военную пенсию?
Пенсионное обеспечение по военным правилам распространяется не только на военнослужащих Вооруженных сил, уточнили в ПФУ во Львовской области. Оно также применяется к отдельным категориям силовых структур:
- правоохранительных органов;
- подразделений гражданской защиты;
- служб спецсвязи;
- уголовно-исполнительной системы и других служб, определенных законом.
Важно! Пенсия назначается только после официального увольнения со службы. До этого момента лицо считается таким, что находится на государственном обеспечении, а не на пенсии.
Какие еще виды военных пенсий существуют?
Кроме пенсии за выслугу лет, военнослужащие могут иметь право на другие виды пенсионного обеспечения.
- В частности, пенсия по инвалидности назначается, если инвалидность наступила во время прохождения службы или вследствие ранения, контузии, травмы или заболевания, связанных с выполнением служебных обязанностей.
- Также закон предусматривает пенсию в связи с потерей кормильца. Ее могут получать нетрудоспособные члены семьи военного в случае его гибели или смерти.
Отдельно государство устанавливает дополнительные социальные гарантии для военных и ветеранов. А для отдельных категорий военнослужащих и их семей действуют льготы в сфере медицины, жилищного обеспечения, образования и социальной защиты.
Что еще следует знать о пенсиях в Украине?
Пенсионные выплаты в феврале 2026 года могут быть временно приостановлены для получателей, которые не прошли обязательную процедуру идентификации или не подтвердили отсутствие пенсионных выплат со стороны Российской Федерации. Такие требования связаны с проверкой права на получение государственных средств и актуализацией данных пенсионеров.
Чтобы возобновить начисление пенсии, необходимо пройти идентификацию личности или подать соответствующее подтверждение о неполучении выплат из РФ. Сделать это можно дистанционно через электронные сервисы, мобильные приложения или во время личного обращения в сервисный центр.