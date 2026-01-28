Сколько надо зарабатывать в месяц, чтобы иметь пенсию в 10 тысяч гривен?

О том, как самостоятельно рассчитать будущую пенсию и от чего зависит размер выплат, проверяем с помощью пенсионного калькулятора.

Посчитать будущую пенсию очень просто, главное – иметь соответствие с обновленными условиями Пенсионного фонда в 2026 году.

Поэтому, если мужчине выйти на пенсию в 60 лет, ему необходимо иметь не менее 33 лет стажа. В таком случае, чтобы пенсия была на уровне 10 тысяч гривен – за месяц нужно зарабатывать 26 081 гривну.

Для женщин, чтобы уйти на пенсию в 60 лет и выйти на уровень пенсии в 10 тысяч гривен, за месяц стоит зарабатывать чуть больше 30 тысяч гривен.

Важно помнить, что многое зависит от наработанного стажа в соответствии с возрастом. Например, в ваши 63 года нужно иметь не менее 23 лет страхового стажа. Или же если идете на пенсию в 65 лет – должны наработать не менее 15 лет.

Обратите внимание! На размер пенсии будет влиять ваша категория. Среди возможных вариантов – вы судья, предприниматель, военный, госслужащий, шахтер, или же имеете общие условия.

Например, если среди категорий выберем судью-мужчину, который выходит на пенсию в 60 лет, то его месячная зарплата должна быть примерно 16 тысяч гривен, чтобы на пенсии получать 10 тысяч гривен в месяц.

Как изменился размер пенсий в 2026 году?

С 1 января 2026 года в Украине выросла минимальная зарплата, что имеет прямое влияние на перечисление минимальной пенсии неработающим людям, которые достигли возраста 65 лет и имеют полный страховой стаж. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Те пенсионеры, кому исполнилось 65 лет и кто имеет стаж 30 лет среди женщин и 35 лет среди мужчин, могут ожидать увеличения минимальной пенсии до 3 458 гривен 80 копеек.

Что известно об индексации пенсий в 2026 году?

В начале весны ежегодно в Украине проходит индексация пенсий, другими словами – перерасчет и увеличение выплат. Однако в 2026 году не все категории пенсионеров могут рассчитывать на изменения в размере выплат.

В то же время отмечается, что уровень индексаций в этом году может быть 14,6%. Несмотря на то, что окончательные показатели обнародуют позже, стоит учитывать также индивидуальность ситуации.