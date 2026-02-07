То есть, государство определяет нижнюю границу таких пенсий, чтобы обеспечить стабильную финансовую поддержку семей павших защитников. В частности, закон устанавливает, что пенсия в связи с потерей кормильца назначается отдельно каждому члену семьи, который имеет на нее право.

Если у погибшего военного осталось несколько детей, каждому из них гарантируется собственная доля выплаты не ниже определенного государством минимума.

Для детей, которые учатся на дневной форме, право на получение пенсии сохраняется дольше.

Как рассчитываются пенсия по потере кормильца?

Размер выплат рассчитывается как доля от денежного обеспечения военнослужащего на момент его гибели, рассказали в ПФУ. В частности, если пенсия назначается на одного ребенка, то она может составлять около 70% денежного обеспечения.

Заметьте! Если детей двое или более, тогда это будет ориентировочно 50% на каждого ребенка. Если рассчитанная сумма меньше установленного минимума, государство доплачивает разницу.

Выплаты детям осуществляются до достижения 18 лет, а в случае обучения на дневной форме – до 23 лет. Право на такие выплаты также могут иметь другие члены семьи погибшего военного, я как вот родители или один из супругов, если они соответствуют требованиям законодательства.

Как оформить пенсию по потере кормильца?