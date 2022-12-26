Похоже, Илон Маск решил отреагировать на критику даже самых преданных акционеров производителя электрокаров. Напомним, что в 2022 году акции Tesla упали в цене более чем на 50%, в то время как эксперты видят потенциал для еще большего падения.

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Важную роль в процессе обесценивания сыграла компания Twitter, а точнее приобретение этой социальной сети Илоном Маском за 44 миллиарда долларов. Добавим, что миллиардер наконец-то принял решение об уходе с должности генерального директора Twitter.

Прогноз Маска для Tesla

Бизнесмен заявил, что все еще верит в идею о невероятных успехах производителя электрокаров в будущем. Он повторил свой прогноз, озвученный несколько месяцев назад. По его мнению, у Tesla есть все шансы стать лидером в мире по рыночной капитализации.

На сегодня этот статус принадлежит компании Apple, вторую и третью строчки занимают Saudi Aramco и Microsoft соответственно. Согласно данным портала Global Ranking, рыночная капитализация этих компаний остановилась на следующих уровнях соответственно:

Apple – 2,09 триллиона долларов; Saudi Aramco – 1,8 триллиона долларов; Microsoft – 1,7 триллиона долларов.

Сейчас я считаю, что мы можем намного превзойти текущую рыночную капитализацию Apple. Более того, я вижу потенциал, который поможет Tesla стоить больше чем Apple и Saudi Aramco вместе,

– сказал Маск несколько месяцев назад.

Далее бизнесмен заявил, что его слова не означают на 100%, что этот сценарий станет реальностью или что это будет легко. Напротив, он настаивает, что этот путь будет сложным и потребует много усилий.

Изменения на рынке и новое заявление Маска

После предварительного прогноза миллиардера по Tesla ситуации на рынке для компании существенно изменилась. Акции компании существенно рухнули в цене. На этот момент, рыночная капитализация составляет всего 388,87 миллиарда долларов, по данным Global Ranking.

К теме! Маск не изменил своего мнения относительно будущего производителя электрокаров. По его словам, он до сих пор уверен, что Tesla может стать самой дорогой компанией мира в течение следующих 5 лет.

Добавим, что на момент создания этого материала, акции производителя электрокаров торгуются на рынке по цене на уровне 123,15 доллара за штуку, информирует Yahoo! Finance. Более того, недавно Илон Маск сообщил, что не планирует продавать акции Tesla в течение следующих двух лет.