В конце этой недели генеральный директор производителя электрокаров сделал важное заявление о его планах по продаже ценных бумаг в будущем.
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Илон Маск сделал важное заявление о Tesla
Миллиардер Илон Маск сообщил, что не будет продавать акции компании Tesla в течение следующих двух лет. Он добавил, что ожидает в 2023 году "серьезную рецессию" и снижение спроса на дорогие категории товаров.
Что такое рецессияЭто фаза экономического цикла, когда фиксируют общее понижение экономической активности и размеров издержек.
Заявления американского бизнесмена прозвучали после того, как 22 декабря зафиксировали углубление распродажи акций производителя электрокаров. Выделяют несколько причин, способствующих развитию этой тенденции на рынке. Среди них:
- Уменьшение спроса на электромобили;
- Илон Маск уделил большое внимание компании Twitter и несколько раз продавал собственные акции.
Стоит добавить, что миллиардер и раньше публично обещал не продавать ценные бумаги компании, но впоследствии шел на такой шаг. Например, на прошлой неделе Маск рассказал о продаже еще одного пакета акций на 3,6 миллиарда долларов.
Следовательно, с конца 2021 года он успел реализовать активы компаний почти на 40 миллиардов долларов. Инвесторы Tesla крайне недовольны такими действиями, ведь стоимость акций производителя электрокаров подешевели больше, чем вдвое в годовом расчете.
Добавим больше конкретных и актуальных цифр относительно позиций Tesla на рынке и достатке Илона Маска:
- Акции компании, на момент создания этого материала, торгуются по цене на уровне 125,35 доллара за штуку;
- Рыночная капитализация производителя электрокаров составляет 395,8 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance;
- Издание Forbes оценивает личный капитал в 147,9 миллиарда долларов США;
- По версии Bloomberg, состояние Маска составляет 140 миллиардов долларов.