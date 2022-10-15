Сообщают, что акции компании Tesla уже потеряли 50% от своего исторического максимума.

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Акции Tesla обвалились на 50%

По состоянию на пятницу, 14 октября, ценные бумаги Tesla закончили торговый день с падением на уровне 7,6% с ценой на уровне 204,99 доллара за штуку. Соответственно, рыночная капитализация производителя электрокаров составила более 642 миллиардов долларов США. Добавим, что совсем недавно акции компании Маска обрушились из-за отчета за третий квартал текущего года. Кроме того, обвал зафиксировали на фоне скандальных заявлений бизнесмена о так называемом "мирном плане" для Украины.

Следовательно, акции Tesla на момент закрытия торговой сессии в пятницу стоили на 50% меньше по сравнению с рекордной ценой на уровне 409,97 доллара за штуку, которая была зафиксирована в ноябре прошлого года.

Столь значительное обесценивание активов Илона Маска происходит на фоне масштабного обвала на финансовых рынках. Это особенно отразилось, в том числе на компаниях из технологического сектора. Дело в том, что признаки потенциального замедления экономики беспокоят инвесторов, уже готовящихся к последствиям:

Мощной инфляции;

инфляции; Агрессивной монетарной политики центробанков (повышение ставок).

Проблемы и вызовы компании Tesla

В общем, список проблем американского производителя электромобилей достаточно длинный. В частности, сложности с логистикой, ударившие по объемам поставок автомобилей в третьем квартале 2022 года. Кроме того, выделяют еще следующие вызовы:

Аналитики считают, что удорожание автомобилей компании может повлиять на спрос;

Завод Tesla в Китае не может полноценно работать из-за коронавируса, поскольку официальный Пекин проводит политику нулевой терпимости к вирусу и внедряет строгие ограничения;

Нехватка поставок и рост цен на сырье, что стало вызовом для всех производителей автомобилей.

К тому же публичные заявления Илона Маска по приобретению компании Twitter также повлияли на позиции производителя электрокаров на фондовом рынке. Одна из причин – опасения, что миллиардеру будет сложно возглавлять сразу несколько серьезных компаний. Также добавим несколько актуальных цифр о финансовом положении Маска: