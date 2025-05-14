Что такое баррель

Начнем с того, что баррель – это единица измерения объема в системе английских мер. Чаще всего баррель упоминают, как единицу измерения для объема нефти или нефтепродуктов, пишет 24 Канал со ссылкой на Energy Education.

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В то же время в Украине довольно часто возникает вопрос относительно того, сколько литров вмещает в себе 1 баррель. В общем 1 баррель равен 159 литрам. Тогда как в пересчете на американские галлоны, в 1 баррель вмещается 42 галлона.

К теме! На сегодня, 14 мая, цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику на рынке. Цена нефти Brent колеблется на уровне 66,24 доллара за баррель. Зато американская нефть West Texas Intermediate стоит 63,31 доллара за баррель.

Напомним, что эксперты выяснили, какие цены на нефть устраивают Дональда Трампа. Согласно данным экспертов, любимая цена на нефть президент США составляет от 40 до 50 долларов за баррель. Узнать эту информацию помогли его посты в социальных сетях.