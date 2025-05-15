Замороженные активы России За первые три месяца 2025 года компания Euroclear заработала 1,47 миллиарда евро (1,66 миллиарда долларов) процентной прибыли от замороженных активов России. По сравнению с 2024 годом этот показатель упал на 7,5%, пишет 24 Канал со ссылкой на Euroclear. Стоит внимания Рекордный обвал: сколько Россия заработала на экспорте нефти в апреле Для понимания, падение процентной прибыли компания Euroclear зафиксировала впервые с 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. Это связано с постепенным снижением процентных ставок.

Интересная деталь! Доходы от замороженных активов России облагают налогом в Бельгии. Таким образом, бюджет европейской страны получил 360 миллионов евро (более 407 миллионов долларов США) в виде налогов.

Финансовая компания не только зарабатывает на замороженных активах России. Например, российские санкции и контрмеры привели к прямым затратам в размере 22 миллионов евро. Кроме того, потери дохода от бизнеса оценили в 9 миллионов евро. Также компания планирует изъять и распределить примерно 3 миллиарда евро от замороженных активов России, чтобы направить эти средства на компенсации для западных инвесторов, пострадавших от решений российского правительства.

Кроме того, из-за регламента Евросоюза о непредсказуемых взносах, компания Euroclear сформировала резерв в 944 миллионов евро за первый квартал 2025 года.