Какие доллары не принимают в Украине

Обмен валют имеет четкие правила и требования. В частности, есть случаи, когда банки и обменники могут не принимать банкноты долларов для обмена от клиентов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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В общем банки и пункты обмена имеют право отказываться от банкнот с признаками значительного износа и или повреждения. Фальшивые купюры долларов – это также причина для отказа. Как правило, кассиры проверяют наличные доллары на подлинность с помощью специального оборудования.

К теме! Проверить доллары на подлинность может каждый в домашних условиях. Для примера, стоит обратить внимание на такие признаки: серийный номер, защитную полоску, чернила, которые меняют цвет. Также не будет лишним разобраться, сколько существует номиналов доллара.

В то же время банкноты долларов со значительными повреждениями подлежат инкассо – это получение банком денег по поручению клиента и зачисление этих денег на его банковский счет. Как правило, банки взимают определенную комиссию за эту услугу. При этом все обменные пункты должны четко объяснять клиентам все критерии определения значительного износа банкноты и условия инкассо.

Все остальные купюры долларов банки и обменники обязаны принимать. В Нацбанке отметили, что действительными являются все доллары, которые выпустили с 1914 года. Ни год выпуска банкноты, ни ее номинал не является основанием для отказа от доллара. Более того, номинал банкноты и год эмиссии не влияют на стоимость валюты. Обмен должны осуществлять по текущему курсу валют.

Кассир не может на глаз определять, настоящая ли банкнота и ее состояние, и отказывать на основе визуального осмотра в осуществлении обмена. Если специальный аппарат показал, что банкнота настоящая, ее должны обменять независимо от года выпуска.

. Банкноты со значительными повреждениями подлежат инкассо по установленным тарифам. Все обменные пункты должны четко информировать клиентов о критериях определения значительного износа и условиях инкассо.



