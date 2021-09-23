Китайские чиновники описали сигнал Пекина, как "подготовку к возможному шторму" . Они также добавили, что центральная власть приказала начинать действовать в последний момент, чтобы предотвратить побочные эффекты от краха Evergrande.

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Китай готовится к шторму

Вполне возможно, что официальный Пекин не слишком стремится оказывать финансовую помощь крупнейшей компании в сфере недвижимости, которая оказалась на рубеже банкротства, несмотря на глобальные последствия . Опасения относительно неспособности Evergrande выплатить проценты по своим облигациям появлялись в течение последних недель. Их называют одной из причин начала масштабных распродаж на рынках во всем мире.

Почему корпорации Evergrande грозит крах? Крупнейший застройщик Китая задолжал 300 миллиардов долларов. Компания должна уплатить проценты по своим облигациям в размере 84 миллиона долларов в этот четверг. В начале недели корпорация пыталась расплачиваться с инвесторами имуществом, поскольку нет денег, чтобы выполнить свои обязательства.

Bloomberg сообщает, что Пекин призывает застройщика выполнить свои финансовые обязательства по долларовым облигациям, чтобы избежать краткосрочного дефолта. Кроме того, власти посоветовали компании сосредоточиться на завершении строек и выплатам для индивидуальных инвесторов.

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Китай готовится к шторму имени Evergrande / Фото Bloomberg

Что еще известно о кризисе в компании Evergrande: