Сначала подозревали, что популярным и влиятельным псевдонимом CozomoMedici в мире NFT управляет американский политик Александрия Окасио-Кортес, генеральный директор Tesla Илон Маск или актер Джордж Клуни.

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Snoop Dogg ошеломил криптосообщество

Однако на этой неделе рэпер сообщил, что именно он является владельцем NFT-коллекции CozmoMedici и стоит за одноименным аккаунтом в твиттер. Его кошелек содержит токены Ethereum, которые стоят более 17 миллионов долларов.

Я – CozomoMedici,

– сообщил рэпер в твитер .

Snoop Dogg ошеломил криптосообщество / Фото Mashable

После этого заявления Snoop Dogg подарил один Ethereum с "хранилища Medici" случайному пользователю, который перепостил его сообщение. Рэпер не новичок на крипторынке. В марте 2021 года он представил свою первую коллекцию цифровых токенов – "Путешествие со Snoop Dogg" . В общем артист создал несколько собственных NFT-коллекций:

"Snoop Doge Coins”,

“Diamond Joint”,

“Deez Nuts”,

“NFTs”.