Сначала подозревали, что популярным и влиятельным псевдонимом CozomoMedici в мире NFT управляет американский политик Александрия Окасио-Кортес, генеральный директор Tesla Илон Маск или актер Джордж Клуни.
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Snoop Dogg ошеломил криптосообщество
Однако на этой неделе рэпер сообщил, что именно он является владельцем NFT-коллекции CozmoMedici и стоит за одноименным аккаунтом в твиттер. Его кошелек содержит токены Ethereum, которые стоят более 17 миллионов долларов.
Я – CozomoMedici,
– сообщил рэпер в твитер.
Snoop Dogg ошеломил криптосообщество / Фото Mashable
После этого заявления Snoop Dogg подарил один Ethereum с "хранилища Medici" случайному пользователю, который перепостил его сообщение. Рэпер не новичок на крипторынке. В марте 2021 года он представил свою первую коллекцию цифровых токенов – "Путешествие со Snoop Dogg". В общем артист создал несколько собственных NFT-коллекций:
- "Snoop Doge Coins”,
- “Diamond Joint”,
- “Deez Nuts”,
- “NFTs”.