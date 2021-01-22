Ситуация в мировой экономике становится все больше непредсказуемой, а доходы населения и дальше снижаются. Однако даже в условиях коронакризы можно начать зарабатывать деньги.

С чего начать торговлю на Forex, чтобы сохранить и приумножить ваши средства – читайте в материале Финансы 24.

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Сложные экономические времена, которые сейчас переживают люди в разных странах мира, без сомнения являются серьёзным испытанием как для экономик отдельных государств в целом, так и для каждого конкретного человека в отдельности.

Вместе с тем, не стоит забывать о том, что кризис это не только удар по благосостоянию, но и возможность его улучшить и даже создать источник пассивного дохода. И именно в этом может помочь торговля на Forex.

Как зарабатывать на Forex

Рынок Forex – это внебиржевой международный валютный рынок. Основными участниками этого рынка являются крупные банки и финансовые компании. Однако с развитием интернета доступ к этому рынку получили и обычные люди. В результате, сегодня получить доступ на рынок Forex и эффективно управлять вашими средствами стало достаточно просто.

Чтобы получать доход на рынке Forex нужно либо купить валюту дешевле, а потом продать дороже, либо наоборот, сначала продать валюту (это называется "короткая" сделка или "шорт"), а потом купить ее по более низкой цене.

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Возможности для покупки и продажи появляются, буквально, каждую минуту ведь, основные валюты чутко реагируют ситуацию в разных странах мира. Поэтому сделать прогноз движения котировок, и заработать на этом, не так уж и сложно. Для этого достаточно внимательно следить за новостями и понимать основные экономические тренды.

Как начать торговать на Forex

Бытует мнение, что для того, чтобы начать торговать на финансовых рынках, нужно иметь существенный первоначальный капитал. Но это не совсем так. Следует понимать, что чем больше денег будет на вашем торговом счету, тем более спокойно вы будете себя чувствовать и тем больше вы сможете заработать.

Для начала заработка на Forex, вам также не нужно обладать фундаментальными экономическими знаниями. Все что нужно – это освоить основы совершения сделок, внимательно следить за новостями и просто уметь делать логические выводы. Освоить основы торговли и научиться выгодным сделкам вам могут помочь специалисты финансовой компании, которая предоставляет доступ на рынок Forex. Поэтому, правильный выбор такой компании является залогом успеха в трейдинге.

Как выбрать правильную финансовую компанию

Чтобы правильно выбрать финансовую компанию для работы на Forex, вам стоит обратить внимание на ряд факторов, таких как:

история и репутация компании;

отзывы о компании в интернете;

условия обслуживания.

Одним из лучших вариантов как для начинающих, так и для опытных трейдеров и инвесторов является Forex Club. Эта компания, начиная с 1997 года, помогает клиентам по всему миру зарабатывать на финансовых рынках. Forex Club предоставляет возможность торговать более чем 250 различными активами, включая все популярные валютные пары.

Благодаря отличной репутации количество трейдеров, пользующихся услугами компании превышает 2,2 миллиона человек. Одним из ключевых преимуществ торговли с Forex Club является возможность использования торговой платформы Libertex. Эта платформа позволяет совершать сделки буквально в несколько кликов, и не тратить время на изучение терминологии и особенностей торговли.

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Также платформа позволяет увеличить вашу прибыль от 2 до 500 раз с помощью мультипликатора. Однако использовать этот инструмент нужно аккуратно так как он пропорционально увеличивает и риски. Быстрая процедура регистрации, удобный интерфейс, возможность работать как с компьютера, так и с телефона, а также большое количество способов пополнения и вывода средств делаю Libertex одной из лучших платформ для всех категорий трейдеров.