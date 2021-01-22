Ситуація в світовій економіці стає все більше непередбачуваною, а доходи населення й далі знижуються. Однак навіть в умовах коронакризи можна почати заробляти гроші.

З чого почати торгівлю на Forex, щоб зберегти і примножити власні кошти – читайте в матеріалі Фінанси 24.

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Складні економічні часи, які зараз переживають люди в різних країнах світу, без сумніву є серйозним випробуванням як для економік окремих держав, так і для кожної конкретної людини.

Водночас не варто забувати про те, що криза це не тільки удар по добробуту, а й можливість його поліпшити і навіть створити джерело пасивного доходу. І саме в цьому може допомогти торгівля на Forex.

Як заробляти на Forex

Ринок Forex – це позабіржовий міжнародний валютний ринок. Основними учасниками цього ринку є великі банки і фінансові компанії. Однак з розвитком інтернету доступ до цього ринку отримали і звичайні люди. В результаті, сьогодні отримати доступ на ринок Forex і ефективно управляти вашими засобами стало досить просто.

Щоб отримувати дохід на ринку Forex потрібно або купити валюту дешевше, а потім продати дорожче, або навпаки – спочатку продати валюту (це називається "коротка" угода або "шорт"), а потім купити її за нижчою ціною.

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Можливості для покупки і продажу з'являються, буквально, кожну хвилину адже, основні валюти ретельно реагують на ситуацію в різних країнах світу. Тому зробити прогноз руху котирувань, і заробити на цьому, не так вже й складно. Для цього досить уважно стежити за новинами і розуміти основні економічні тренди.

Як почати торгувати на Forex

Існує думка, що для того, щоб почати торгувати на фінансових ринках, потрібно мати істотний початковий капітал. Але це не зовсім так. Для старту вам досить невеликого обсягу коштів. Однак слід розуміти, що чим більше грошей буде на вашому торговому рахунку, тим спокійніше ви будете себе відчувати, і тим більше зможете заробити.

Для початку заробітку на Forex, вам також не потрібно володіти фундаментальними економічними знаннями. Все що потрібно – це освоїти основи здійснення операцій, уважно стежити за новинами і просто вміти робити логічні висновки. Освоїти основи торгівлі і навчитися вигідних угод вам можуть допомогти фахівці фінансової компанії, яка надає доступ на ринок Forex. Тому, правильний вибір такої компанії є запорукою успіху в трейдингу.

Як вибрати правильну фінансову компанію

Щоб правильно вибрати фінансову компанію для роботи на Forex, вам варто звернути увагу на ряд факторів, таких як:

історія і репутація компанії;

відгуки про компанії в інтернеті;

умови обслуговування.

Одним з кращих варіантів як для початківців, так і для досвідчених трейдерів і інвесторів є Forex Club. Ця компанія, починаючи з 1997 року, допомагає клієнтам по всьому світу заробляти на фінансових ринках. Forex Club надає можливість торгувати більш ніж 250 різними активами, включаючи всі популярні валютні пари.

Завдяки відмінній репутації кількість трейдерів, які користуються послугами компанії перевищує 2,2 мільйона осіб. Одним з ключових переваг торгівлі з Forex Club є можливість використання торгової платформи Libertex. Ця платформа дозволяє здійснювати операції буквально в кілька кліків, і не витрачати час на вивчення термінології та особливостей торгівлі.

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Також платформа дозволяє збільшити ваш прибуток від 2 до 500 разів за допомогою мультиплікатора. Однак використовувати цей інструмент потрібно акуратно, адже він пропорційно збільшує і ризики. Швидка процедура реєстрації, зручний інтерфейс, можливість працювати як з комп'ютера, так і з телефону, а також велика кількість способів поповнення і виведення коштів роблять Libertex однією з кращих платформ для всіх категорій трейдерів.

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