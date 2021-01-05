Будущее за технологиями: в какие компании стоит инвестировать уже сейчас
Несмотря на коронакризу и карантин, количество инвестиций в технологические проекты бьет рекорды. В 2020 их количество выросло на 500 миллионов долларов.
Развитие современных технологий не стоит на месте. Люди пересаживаются на электрокары и готовятся к полетам в космос, а искусственный интеллект уже давно не считается чем-то на грани фантастики.
И это лишь капля в море по сравнению с тем, что готовят для нас ученые. Какие технологические проекты ожидают нас в ближайшее время и стоит ли у них инвестировать, Финансы 24 спросили у специалиста компании Forex Club.
Актуально Tesla, Apple или Facebook: как украинцам инвестировать в акции ведущих мировых компаний
Стоит ли инвестировать в технологии в условиях кризиса
Технологические компании являются одними из самых популярных направлений для инвестиций. В период кризиса акции многих технологических компаний показали себя гораздо лучше, чем, например, промышленных или компаний авиационной отрасли, рассказывает Алексей Задорожный, трейдер аналитик Киевского филиала МАБТ.
Например, акции мессенджера Slack с начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, выросли в 2 раза, с 20 до 40 долларов. Все потому что во время кризиса этим мессенджером начали пользоваться больше людей. Те, кто успел вовремя вложиться в эти акции получил хорошую прибыль.
В кризисные периоды стоит обращать внимание на акции технологических компаний, особенно тех, которые могут помочь в решении тех или иных проблем, возникающих во время кризиса,
– объясняет эксперт.
Какие компании являются перспективные
Алексей Задорожный выделяет ряд компаний, акции которых могут принести инвесторам хорошую прибыль. В частности, к числу перспективных можно отнести Apple, Google и Nvidia.
- Apple недавно представила новый чип собственного производства – М1. Благодаря ему ожидается, что компьютеры компании станут более продуктивными, что может положительно сказаться на стоимости акций.
- Google развивает целый ряд проектов, среди которых можно выделить новые рекламные продукты, а также облачные технологии. Расширение рекламных возможностей и продуктовой линейки компании может привести к росту стоимости акций.
- Что касается Nvidia – она может стать одним из крупнейших поставщиком микрочипов, если сделка с Arm будет одобрена. А это также положительно скажется на ее акциях.
Как начать инвестировать
Вложить средства в эти перспективные акции, а также в другие финансовые инструменты можно в торговой платформе Libertex. Эта платформа доступна в виде веб-приложения, а также приложений для операционных систем iOS и Android и позволяет эффективно инвестировать ваши средства и управлять ими, буквально не вставая с дивана.
ПолезноКак получать дополнительный доход в свободное время: простые идеи для заработка
Как минимизировать риски
Один из главных рисков при инвестициях – риск получения убытков. Чтобы снизить вероятность этого риска, следует распределить свои средства между несколькими инструментами.
Если один из активов, в которые вы инвестировали, будет снижаться, такая стратегия позволит снизить негативное влияние этого актива на ваш инвестиционный портфель,
– рассказывает трейдер Алексей Задорожный.
Поэтому, будущее в любом случае за технологиями. И пока весь мир ждет появления и развитие некоторых из них, вы можете уже начать зарабатывать на прогрессе.
Поделиться новостью