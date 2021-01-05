Несмотря на коронакризу и карантин, количество инвестиций в технологические проекты бьет рекорды. В 2020 их количество выросло на 500 миллионов долларов.

Развитие современных технологий не стоит на месте. Люди пересаживаются на электрокары и готовятся к полетам в космос, а искусственный интеллект уже давно не считается чем-то на грани фантастики.

И это лишь капля в море по сравнению с тем, что готовят для нас ученые. Какие технологические проекты ожидают нас в ближайшее время и стоит ли у них инвестировать, Финансы 24 спросили у специалиста компании Forex Club.

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Стоит ли инвестировать в технологии в условиях кризиса

Технологические компании являются одними из самых популярных направлений для инвестиций. В период кризиса акции многих технологических компаний показали себя гораздо лучше, чем, например, промышленных или компаний авиационной отрасли, рассказывает Алексей Задорожный, трейдер аналитик Киевского филиала МАБТ.

Например, акции мессенджера Slack с начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, выросли в 2 раза, с 20 до 40 долларов. Все потому что во время кризиса этим мессенджером начали пользоваться больше людей. Те, кто успел вовремя вложиться в эти акции получил хорошую прибыль.

В кризисные периоды стоит обращать внимание на акции технологических компаний, особенно тех, которые могут помочь в решении тех или иных проблем, возникающих во время кризиса,

– объясняет эксперт.

Какие компании являются перспективные

Алексей Задорожный выделяет ряд компаний, акции которых могут принести инвесторам хорошую прибыль. В частности, к числу перспективных можно отнести Apple, Google и Nvidia.

Apple недавно представила новый чип собственного производства – М1. Благодаря ему ожидается, что компьютеры компании станут более продуктивными, что может положительно сказаться на стоимости акций.

Google развивает целый ряд проектов, среди которых можно выделить новые рекламные продукты, а также облачные технологии. Расширение рекламных возможностей и продуктовой линейки компании может привести к росту стоимости акций.

Что касается Nvidia – она может стать одним из крупнейших поставщиком микрочипов, если сделка с Arm будет одобрена. А это также положительно скажется на ее акциях.

Как начать инвестировать

Вложить средства в эти перспективные акции, а также в другие финансовые инструменты можно в торговой платформе Libertex. Эта платформа доступна в виде веб-приложения, а также приложений для операционных систем iOS и Android и позволяет эффективно инвестировать ваши средства и управлять ими, буквально не вставая с дивана.

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Как минимизировать риски

Один из главных рисков при инвестициях – риск получения убытков. Чтобы снизить вероятность этого риска, следует распределить свои средства между несколькими инструментами.

Если один из активов, в которые вы инвестировали, будет снижаться, такая стратегия позволит снизить негативное влияние этого актива на ваш инвестиционный портфель,

– рассказывает трейдер Алексей Задорожный.

Поэтому, будущее в любом случае за технологиями. И пока весь мир ждет появления и развитие некоторых из них, вы можете уже начать зарабатывать на прогрессе.

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