Биткоин устанавливает новые исторические максимумы. Если до последнего времени он фактически топтался на месте, а иногда активно шел вниз, то в самом конце 2019 года – в начале 2021-го наблюдался взлет котировкам.

В чем же секрет популярности биткоина и стоит ли покупать его сегодня – узнайте об этом в материале Финансы 24.

К теме Биткоин подорожает до 115 тысяч долларов: в Pantera Capital назвали сроки

После резких скачков наиболее популярная криптовалюта обновила свой исторический максимум, поднявшись выше психологической отметки в 41 тысяч долларов. Те, кто до этого момента покупал биткойн, получили колоссальную прибыль, умножив свои вложения в разы.

Причины взлета

Основная криптовалюта, которую сегодня называют "золотом крипторынка", имеет непростую историю и переживала как взлеты, так и падения.

► Так, в 2017 году наблюдался настоящий бум покупок биткоина, когда он смог установить исторический максимум в 19 783 доллара. Но после этого последовала "черная полоса", ознаменовавшаяся падением котировок до уровня 3 409 долларов в 2019 году.

► Казалось, что "крипто-лихорадка" на рынке закончилась, но, на самом деле, биткоин просто выжидал удобного случая для того, чтобы снова рвануть наверх. И именно такой удачный момент и настал в 2020 году.

Рекордные показатели биткоина

Прошлый год был очень сложным для мировой экономики из-за пандемии коронавируса. После локдаунов, карантинов и других ограничительных мер в разных странах инвесторы начали разочаровываться в традиционных торговых инструментах – акциях, нефти и стали переключать свое внимание на альтернативные активы. В результате котировки биткоина подлетели сначала до 30 тысяч долларов, а потом и установили новый исторический максимум в 41 тысяч долларов.

Биткоин обновил свой исторический максимум 8 января 2021 года / График CoinMarketCap

Конечно, впоследствии после такого рывка на рынке прошла некоторая коррекция, цена немного припала, но все же до сих пор держится на вполне достойном уровне. И в результате те, кто покупал Bitcoin на минимумах в 3 – 5 тысяч в 2019 году, в начале 2021 года смогли увеличить свои вложения в 8 – 10 раз.

Интересно Как инвестировать в криптовалюту и не прогореть: советы от FCA

Как вложить деньги в биткоин

Сегодня выгодно купить биткоин и другие криптовалюты достаточно просто. Для этого нужно выбрать финансовую компанию, которая предоставит вам удобный способ совершить сделку. Такой компанией является Forex Club, которая с 1997 года предоставляет трейдерам по всему миру возможность вкладывать средства в наиболее интересные финансовые инструменты.

Чтобы купить биткоин, нужно открыть и пополнить счет в торговой платформе Libertex, созданной Forex Club. После этого вам нужно будет просто выбрать биткоин в списке финансовых инструментов, определиться с суммой сделки и нажать, кнопку "в рост", если вы ожидаете роста, или "в снижение", если вы прогнозируете снижение котировок.

Мы видим возможности, вы зарабатываете на них! Закажите бесплатную консультацию по вопросам выгодных инвестиций в экспертов Forex Club.