Почему же специалисты советуют инвестировать на бирже именно сейчас – Финансы 24 выясняли ето вместе со специалистами компании Forex Club.

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Если в Украине локдаун начался в январе 2021 года, то во многих странах он действует уже довольно длительное время. Вынужденном закрытии отдельных отраслей и нестабильная ситуация влияет на показатели многих компаний. Даже активы мировых гигантов демонстрируют негативные тенденции на фондовых рынках.

Директор Киевского филиала МАБТ Ефим Вульпе объяснил, что многим может показаться, что снижение на финансовых рынках – это негативный фактор для инвесторов. Однако это не так, поскольку в периоды падения котировок у инвесторов появляются новые возможности:

во-первых, снижение рынков позволяет инвесторам приобрести активы по более низким ценам;

во-вторых, падение на каком-то отдельном сегменте рынка, часто приводит к росту в других сегментах. Например, когда снижаются фондовые индексы, традиционно наблюдается рост котировок драгоценных металлов.

Как можно заработать в условиях обострения коронакризы

"Чтобы заработать в период обострения коронакризы следует правильно выбрать активы для вложения средств. Важным критерием для выбора является востребованность продуктов и сервисов этих компаний в период пандемии. В текущих условиях, прибыльными инструментами могут стать акции фармацевтических и IT-компаний, фирм, предоставляющих развлекательные сервисы, а также такие активы, как драгоценные металлы", – пояснил Ефим Вульпе.

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По его словам, для минимизации рисков следует использовать правила управления капиталом, и прежде всего диверсифицировать свои вложения. Например, вы можете инвестировать часть средств в акции фармацевтических и IT-компаний, часть – в драгоценные металлы, а часть оставить в валюте – долларах или евро.

Это позволит с одной стороны, получить прибыль при росте активов, с другой – избежать значительных убытков при снижении того или иного инструмента. Кроме того, даст вам возможность использовать валюту, если возникнет хорошая инвестиционная возможность, или наоборот – вам потребуются потратить средства на неотложные нужды.

На какие активы стоит обратить внимание в первую очередь

Директор Киевского филиала МАБТ считает, что в нынешних условиях прибыльными инструментами могут стать акции таких фармкомпаний как Moderna и Pfizer, которые занимаются производством вакцины.

Также стоит обратить внимание на акции технологического сектора, например, NVidia или Apple. Кроме того, в период коронавируса повышенным спросом пользуются развлекательные сервисы и средства для онлайн коммуникаций. На этом фоне стоит присмотреться к акциям Netflix, Slack, Facebook, Twitter. Чтобы сделать ваши инвестиции более стабильными, можно вложить средства в такой традиционный защитный актив как золото.

Вложить средства эти инструменты просто – достаточно открыть и пополнить счет в торговой платформе Libertex от Forex Club. После этого вы буквально в несколько кликов сможете инвестировать ваш капитал в наиболее привлекательные активы,

– заявил Ефим Вульпе.

Поэтому, если во время локдауну носки и другие бытовые товары в супермаркетах остаются недосягаемыми для нас, то акции мировых гигантов наоборот становятся более доступными и выгодными.