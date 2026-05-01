Можно ли обменять доллары 2006 года на новые

Сейчас действующими считаются все доллары, выпущенные после 1914 года. То есть, долларовые купюры, которые увидели свет позже, должны подлежать свободному обмену.

Какие доллары обменять невозможно?

Американское правительство утвердило, что все банкноты, которые соответствуют указанному выше требованию, остаются законным платежным средством, сообщает US Currency Education Program.

Фактически, сейчас проблемы с обменом могут возникнуть только, если:

банкнота является фальшивой;

или же имеет значительные повреждения

Заметим, если вы имеете подозрения относительно подлинности банкноты, можно отдать ее на экспертизу в НБУ. Эта процедура бесплатная. Необязательно обращаться именно в подразделение Нацбанка. Также можно оформить эту процедуру через любой украинский банк.

Как состояние банкноты влияет на результат обмена?

Состояние купюр является решающим для результатов обмена. Еще в 2023 году регулятор отменил понятие незначительно изношенная купюра, сообщает НБУ.

Соответственно, банкноты с небольшими повреждениями свободно обмениваются. Но, при условии, что они соответствуют установленным требованиям.

Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,

– отмечает НБУ.

Что делать, если купюра сильно изношена?