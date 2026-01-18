Реально ли обменять доллары, где есть небольшие повреждения?

В 2023 году НБУ отменил понятие незначительно изношенная банкнота, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.

Благодаря этим изменениям регулятор стремился исключить "человеческий фактор" при определении состояния банкнот. То есть, сделать эту процедуру проще.

Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,

– отмечается в сообщении НБУ.

Если купюра будет иметь небольшие потертости, пятна или порезы, их должны обменять по стандартному курсу. Сложнее ситуация с банкнотами, имеющих признаки значительного износа:

эти купюры передают на инкассо;

то есть ваш банк направляют иностранному банку корреспонденту для обмена, сообщает ресурс "Гаразд"

Важно! Обмен в таком случае осуществляется по тарифам финучреждения.

По процедуре инкассо банки принимают значительно изношенные/поврежденные банкноты иностранной валюты, передают их в банки страны происхождения или в иностранные банки (банки-корреспонденты), с которыми заключены соглашения по обмену таких поврежденных банкнот и обменивают купюры на пригодные к обращению,

– отмечает издание.

В то же время небанковские учреждения действуют по несколько схеме. Принятые банкноты они сначала передают в украинские банки с которыми заключены специальные договоры.

Обратите внимание! Процедура инкассо может быть длительной во времени.

Что еще нужно знать о валюте сейчас?