В чем особенность новых 100 долларов?
На новых 100 долларах можно найти инновационные элементы защиты, сообщает The U.S. Currency Education Program.
Например, на новых купюрах:
- Размещено подвижную 3D ленту, где есть скрытые элементы защиты. Их можно увидеть под светом. Для этого необходимо рассмотреть ленту под разными углами.
- На одежде Франклина есть микропечать. Это также элемент защиты.
- Символ чернильницы имеет скрытый рисунок колокольчика. Увидеть этот элемент можно под светом.
Чем отличаются новые 100 долларов от старых / Скриншот с munbyn
Стоит отметить, что в целом дизайн банкноты претерпел ощутимые изменения. Например, цвет. Теперь купюры синие. Изменилось и их общее оформление. В частности, была убрана рамка у Франклина и сам портрет стал несколько больше.
Можно ли обменять "старые" 100 долларов сейчас?
В Украине считаются действующими все долларовые банкноты, выпущенные после 1914 года, сообщает НБУ. Соответственно, ограничивать обмен купюр, соответствующих этому требованию, нельзя.
Уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции,
– отмечает НБУ.
Первоначально результат обмена зависит именно от состояния банкноты:
- купюра с признаками незначительного износа обменивается по стандартной процедуре;
- а вот та, что сильно изношена – отдается на инкассо.
Какие нюансы относительно инкассо важно знать?
Инкассо это более сложный вариант обмена. Банк изымает у вас банкноту и передает ее иностранному банку-корреспонденту. И уже после этого происходит обмен.
Процедура инкассо может быть длительной во времени именно из-за логистики. Особенно эта проблема актуальна сейчас, когда свои коррективы вносят военные действия.
Инкассо происходит по тарифам финучреждения. Законом учреждения обязывают разместить информацию о комиссии в доступном для клиента месте.