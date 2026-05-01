Які долари обміняти неможливо?
Американський уряд затвердив, що всі банкноти, які відповідають вказаній вище вимозі, залишаються законним платіжним засобом, повідомляє US Currency Education Program.
Фактично, наразі проблеми з обміном можуть виникнути лише, якщо:
- банкнота є фальшивою;
- або ж має значні пошкодження
Зауважимо, якщо ви маєте підозри щодо справжності банкноти, можна віддати її на експертизу в НБУ. Ця процедура безоплатна. Необов'язково звертатися саме у підрозділ Нацбанку. Також можна оформити цю процедуру через будь-який український банк.
Як стан банкноти впливає на результат обміну?
Стан купюр є вирішальним для результатів обміну. Ще у 2023 році регулятор скасував поняття незначно зношена купюра, повідомляє НБУ.
Відповідно, банкноти з невеликими пошкодженнями вільно обмінюються. Але, за умови, що вони відповідають встановленим вимогам.
Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,
– наголошує НБУ.
Що робити, якщо купюра сильно зношена?
Купюра з ознаками значного зношення передається на інкасо. Ця процедура дещо складніша ніж звичайний обмін. Адже банк, якому ви передали купюру, віддає її банку-кореспонденту. І уже потім він – проводить обмін.
Процедура інкасо відбувається з комісією. Цей тариф може різнитись, залежно від установи. Водночас на законодавчому рівні затверджено ваше право вільно ознайомитись із розміром комісії.
Процес інкасо може бути тривалим в часі. Ця ситуація є наслідком ускладнення процесів логістики. Зокрема, зараз, коли свої корективи вносить війна.