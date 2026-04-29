Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 29 апреля торгуется по 44,07 гривны. То есть цена валюты упала на 1 копейку против 28 апреля. В то же время официальный курс евро составляет 51,49 гривны. Это означает, что его цена упала еще 27 копеек, сообщает Нацбанк.
А уже 30 апреля курс будет таким:
- доллар – 44,08 гривны (+1 копейка);
- евро – 51,58 гривны (+ 9 копеек).
Какой курс валют в обменниках?
Покупка доллара 29 апреля в банках в среднем проходит по 43,80 гривны (без изменений по сравнению с 28 апреля), а продажа – по 44,29 гривны (тоже без изменений). Об этом свидетельствует информация Минфина.
В то же время покупка евро стоит в среднем 51,25 гривны (-5 копеек), а продажа – 51,92 гривны (+3 копейки).
Что известно о курсе валют на черном рынке?
- На черном рынке покупка доллара в среднем проходит по 43,90 гривны (-2 копейки), а продажа – по 44,00 гривны (без изменений).
- Покупка евро происходит по 51,50 гривны (без изменений по сравнению с предыдущим днем), а продажа – по 51,75 гривны (тоже без изменений).
Какой курс предлагают в обменниках?
- В обменниках ситуация с долларом сейчас такая: покупают валюту в среднем по 43,49 гривны (-3 копейки), а продают – по 43,98 гривны (-4 копейки). Об этом говорится на сайте finance.ua.
- Покупка евро стоит в среднем 51,37 гривны (+1 копейка), а продажа – 51,84 гривны (+2 копейки).
Что еще стоит знать о курсе валют в Украине?
Национальный банк в дальнейшем будет придерживаться режима "управляемой гибкости". Эксперт Тарас Лесовой рассказал, что это должно обеспечить относительную стабильность курса доллара. По евро: чем дороже будет валюта в мире, тем дороже будет в Украине. Также на ситуацию могут повлиять события на Ближнем Востоке.
Эксперт Александр Паращий считает, что в ближайшее время украинцы не увидят отметки курса доллара на уровне 45 гривен, а курса евро – отметку в 52 гривны. Но валюта все же может достичь таких показателей. Однако в конце 2026 года.