Какие доллары обменять невозможно?
Американское правительство утвердило, что все банкноты, которые соответствуют указанному выше требованию, остаются законным платежным средством, сообщает US Currency Education Program.
Фактически, сейчас проблемы с обменом могут возникнуть только, если:
- банкнота является фальшивой;
- или же имеет значительные повреждения
Заметим, если вы имеете подозрения относительно подлинности банкноты, можно отдать ее на экспертизу в НБУ. Эта процедура бесплатная. Необязательно обращаться именно в подразделение Нацбанка. Также можно оформить эту процедуру через любой украинский банк.
Как состояние банкноты влияет на результат обмена?
Состояние купюр является решающим для результатов обмена. Еще в 2023 году регулятор отменил понятие незначительно изношенная купюра, сообщает НБУ.
Соответственно, банкноты с небольшими повреждениями свободно обмениваются. Но, при условии, что они соответствуют установленным требованиям.
Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,
– отмечает НБУ.
Что делать, если купюра сильно изношена?
Купюра с признаками значительного износа передается на инкассо. Эта процедура несколько сложнее чем обычный обмен. Ведь банк, которому вы передали купюру, отдает ее банку-корреспонденту. И уже потом он – проводит обмен.
Процедура инкассо происходит с комиссией. Этот тариф может отличаться, в зависимости от учреждения. В то же время на законодательном уровне утверждено ваше право свободно ознакомиться с размером комиссии.
Процесс инкассо может быть длительным во времени. Эта ситуация является следствием усложнения процессов логистики. В частности, сейчас, когда свои коррективы вносит война.