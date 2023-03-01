Четвертым наиболее популярным рынком элитной недвижимости стал город Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. В тройку лидеров перед ним входят Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лондон.

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Бум на рынке элитной недвижимости на Ближнем Востоке

Усилению позиций Дубаю на рынке недвижимости способствовал поток состоятельных инвесторов. Они обратили внимание на это город, поскольку он стал надежным убежищем для многих на фоне геополитической и экономической неопределенности.

Согласно данным Knight Frank LLP, в 2022 году в бизнес-центре продали 219 объектов недвижимости, которые стоили от 10 миллионов долларов. За аналогичный период в Нью-Йорке зафиксировали 244 сделки о продаже на сумму от 10 миллионов долларов, в Лос-Анджелесе – 225 сделок, а в Лондоне – 223.

К теме! Дубай также стал пятым по активности городом по количеству продаж объектов недвижимости на сумму от 25 миллионов долларов. Речь идет о 26 сделок.

В то же время, рынок элитной недвижимости в Дубае является одним из самых "доступных" в мире. В рейтинге Knight Frank этот город занимает 16 место из 20. Здесь за 1 миллион долларов эквивалентно почти 105 квадратным метрам жилой площади в престижном районе. Это в четыре раза больше, чем в Нью-Йорке, Лондоне или Сингапуре.

Оценка ситуации от эксперта

Эксперт по Ближнему Востоку в Knight Frank заявил, что росту концентрации богатства в Дубае помогли несколько факторов. Во-первых, решительный ответ правительства на пандемию коронавируса. Во-вторых, введение ряда новых опций для получения визы на проживание. В общем, портреты новых владельцев элитной недвижимости выглядят так:

Россияне, пытающиеся защитить свои активы;

Криптовалютные миллионеры;

Банкиры, спасавшиеся от строгих ограничений в отношении коронавируса в Азии.

К теме! Впервые за несколько лет российский банк получил лицензию для работы в ОАЭ. Он планирует начать работу на рынке уже в ближайшие месяцы. Это очень сильно беспокоит Запад, поскольку эта страна может стать финансовой гаванью для Кремля.

Город также привлекает трейдеров и хедж-фонды. Они по-настоящему оценили простоту бизнеса, перспективы глобального туристического центра и отсутствие налогов.

Кроме того, бум на этом рынке элитной недвижимости продолжает набирать обороты. В В 2023 году ожидают, что стоимость самых роскошных объектов недвижимости в Дубае вырастет больше всего – на 13,5%. Для сравнения, за 2022 год этот показатель взлетел на 44%.