Четвертим найбільш популярним ринком елітної нерухомості стало місто Дубай, Об'єднані Арабські Емірати. До трійки лідерів перед ним входять Нью-Йорк, Лос-Анджелес та Лондон.

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Бум на ринку елітної нерухомості на Близькому Сході –

Посиленню позицій Дубаю на ринку нерухомості сприяв потік заможних інвесторів. Вони звернули уваги на це місто, оскільки воно стало надійним прихистком для багатьох на тлі геополітичної та економічної невизначеності.

Згідно з даними Knight Frank LLP, у 2022 році у бізнес-центрі продали 219 об’єктів нерухомості, які коштували від 10 мільйонів доларів. За аналогічний період у Нью-Йорку зафіксували 244 угоди про продаж на суму від 10 мільйонів доларів, у Лос-Анджелесі – 225 угод, а в Лондоні – 223.

До теми! Дубай також став п'ятим за активністю містом за кількістю продажів об'єктів нерухомості на суму від 25 мільйонів доларів. Йдеться про 26 угод.

Водночас ринок елітної нерухомості у Дубаї є одним із найбільш "доступних" у світі. У рейтингу Knight Frank це місто займає 16 місце з 20. Тут за 1 мільйон доларів еквівалентний майже 105 квадратних метрів жилої площі у престижному районі. Це в чотири рази більше, ніж Нью-Йорку, Лондоні чи Сінгапурі.

Оцінка ситуації від експерта

Експерт з Близького Сходу у Knight Frank заявив, що зростанню концентрації багатства у Дубаї допомогли кілька факторів. По-перше, рішуча відповідь уряду на пандемію коронавірусу. По-друге, запровадження низки нових опцій для отримання візи на проживання. Загалом портрети нових власників елітної нерухомості виглядають так:

Росіяни, які намагаються захистити свої активи;

Криптовалютні мільйонери;

Банкіри, які рятувалися від суворих обмежень стосовно коронавірусу в Азії.

До теми! Вперше за кілька років російський банк отримав ліцензію для роботи в ОАЕ. Він планує почати роботу на ринку вже у найближчі місяці. Це досить сильно турбує Захід, оскільки ця країна може стати фінансовою гаванню для Кремля.

Місто також приваблює трейдерів та хедж-фонди. Вони по-справжньому оцінили простоту ведення бізнесу, перспективи глобального туристичного центру та відсутність податків.

Крім того, бум на цьому ринку елітної нерухомості продовжує набирати обертів. У 2023 році очікують, що вартість найрозкішніших об'єктів нерухомості у Дубаї виросте найбільше – на 13,5%. Для порівняння, за 2022 рік цей показник злетів на 44%.