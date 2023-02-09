Лицензию от центрального банка ОАЭ получил российский МТС Банк, не попавший под санкции западных стран. Этот шаг является ответом на спрос на финансовые услуги, который только набирает обороты со стороны российских мигрантов, добавили местные чиновники.

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Российский банк получил лицензию на работу в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты стали гаванью для десятков тысяч россиян после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Поскольку в этой стране они могут избежать как финансовых ограничений, имеющихся в странах Европы, так и мобилизации. Эта страна также стала убежищем для суперяхт и самолетов российских олигархов

У многих из них возникло немало претензий по работе, в частности, банковской системы. Например, речь идет о сложностях, связанных с открытием банковского счета. Особенно это касается категории корпоративных счетов В результате российский МТС Банк – это первое за несколько лет финансовое учреждение, получившее соответствующую лицензию для работы в ОАЭ.

Источники сообщают, что глава российского банка посетил Объединенные Арабские Эмираты на прошлой неделе. Дело в том, что финучреждение преследует цель развернуть работу на новом рынке уже в ближайшие месяцы.

Фактор риска для Запада

Эта новость стала поводом для серьезного беспокойства в США и странах Европы. Ведь ОАЭ может стать новой финансовой гаванью для официальной Москвы. Источник сообщил Financial Times, что благодаря лицензии для МТС Банка россиянам проще будет получить доступ к банковским счетам, а также создаст новый канал финансовых потоков в ОАЭ.

Заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон прокомментировал эту ситуацию. Он подчеркнул, что США решительно настроены по поводу своей санкционной политики. Поэтому юрисдикции, которые ищут пути сотрудничества с Россией, рискуют в будущем потерять развитые рынки. Все из-за бизнеса со странами, против которых ввели санкции.

Важно! В то же время в ОАЭ обращают внимание на этот аспект, поскольку местные власти советуют финансовым учреждениям соблюдать санкции стран Запада. Главная цель – минимизировать риск утраты сотрудничества с американскими и европейскими кредиторами.

Напомним, что в ОАЭ активно развивают перспективные проекты и компании. Финтех компания Tabby, которая предоставляет своим клиентам услугу покупай сейчас, плати позже, привлекла 58 миллионов инвестиций. Стартап поддержала компания PayPal.