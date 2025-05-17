Сколько можно перевести за границу

До 1 апреля 2025 года украинцы могли переводить за границу до 150 тысяч гривен в месяц. Но сейчас это ограничение отменено Нацбанком, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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В то же время банки самостоятельно определяют лимиты в зависимости от уровня риска клиента и подтвержденных доходов. Без ограничений остаются:

переводы между собственными счетами в одном банке;

операции клиентов, которые предоставили документы об источнике дохода;

переводы от официально зарегистрированных волонтеров.

Прежде чем переводить деньги за границу, стоит уточнить условия в своем банке, подготовить документы о доходах и учесть комиссию и сроки.

Обратите внимание! Перевод можно осуществить через SWIFT (для крупных сумм) или P2P, а также с помощью сервисов вроде PayPal или Wise.