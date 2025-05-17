Какие монеты являются ценными

Согласно данным на сайте Монеты-ягоды, год выпуска монеты влияет на ее стоимость, передает 24 Канал.

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Кроме того, монеты с ошибками чеканки, например двойное изображение, смещение элементов или отсутствие деталей, считаются уникальными и ценятся среди нумизматов.

Монеты, которые можно выгодно продать: