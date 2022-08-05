Сколько на сегодняшний день стоят эталонные марки нефти

Марка нефти Brent заканчивает неделю с ценой на уровне 94,75 доллара за баррель, что на 1,72 доллара меньше, чем днем раньше. С момента открытия рынка нефть выросла на 0,67%, по данным Finance! Yahoo.

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Сентябрьские контракты на черное золото американской марки WTI сейчас стоят 89,07 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем нефть на 1,28 доллара стоит меньше. Однако с начала торговой сессии эта марка показывает положительную динамику – она выросла на 0,60%.

В то же время, по данным Bloomberg, нефть Brent торгуется на уровне 94,64 доллара за баррель, а баррель нефти WTI стоит 89,01 доллара. Следовательно, цена американской марки нефти вернулись к уровню, который был зафиксирован до полномасштабного военного нападения россии на Украину, пишет The Wall Street Journal.

Варианты развития событий

Сегодня большую роль для рынка нефти играет потенциально возможная рецессия. Так что с учетом того, наступит этот кризис или нет, эксперты и прогнозируют дальнейшую динамику цен на рынке:

В Goldman Sachs считают, что стоимость нефти Brent может возрасти до 140 долларов за баррель уже этим летом, если рецессия не наступит.

стоимость нефти Brent может возрасти до за баррель уже этим летом, если рецессия не наступит. В то же время Королевский банк Канады ожидает, что сырье имеет потенциал подорожать вплоть до 150 долларов и даже выше за баррель за следующие 18 месяцев.

ожидает, что сырье имеет потенциал подорожать вплоть до и даже выше за баррель за следующие 18 месяцев. Однако при условии развития сценария с рецессией ожидают, что нефть потенциально может обвалиться вплоть до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году.

в этом году с последующим падением до в 2023 году. Это прогноз компании Citigroup, которую кстати привлекли к процессу подготовки продаж авторитетного американского журнала Forbes.

Что такое рецессия Это фаза в экономике, в ходе которой фиксируют общее понижение экономической активности. Обычно рецессии встречаются при общем снижении издержек.

В США добавили, что еще одним фактором влияния на стоимость нефти является ситуация с российским сырьем. После начала полномасштабной войны против Украины Европа и ряд стран начали процесс переформатирования своего сотрудничества в этом секторе с москвой.

Американцы предупредили, что стоимость нефти может взлететь до 140 долларов за баррель, если не удастся установить потолок для цены на сырье из государства-агрессора – россии. В то же время в ОПЕК+, организация играет важную роль на рынке, решили увеличить объемы добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день. Это решение они обосновали потенциальным уменьшением спроса уже в ближайшем будущем, пишет Bloomberg, из-за:

рисков рецессии в США,

локдаунов в Китае.

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