Какая страна в Европе имеет наибольшие запасы нефти

Одна из самых развитых стран мира, с высокими заработными платами и уровнем жизни, имеет самые большие запасы нефти в Европе. Речь идет о Норвегии, которая является одним из главных экспортеров "черного золота" на континенте, рассказывает 24 Канал.

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В Норвегии находится самое большое нефтяное месторождение Европы – Йохан Свердруп. Оно расположено в Северном море и находится в собственности нескольких компаний:

Petoro;

Aker BP;

TotalEnergies;

Equinor.

Стоит знать! Рядом с Норвегией находится еще один регион, где нашли большие запасы нефти – это Арктика. По мнению исследователей, в регионе может содержаться до 160 миллиардов баррелей нефти.

Какие запасы нефти находятся в Норвегии

На месторождении Йохан Свердруп в Северном море при полной мощности добывают до 755 000 баррелей в сутки.

Объемы добычи нефти в Норвегии составляют около 0,7% от мирового производства.

Также у берегов Норвегии расположены еще два нефтяных месторождения, которые входят в тройку лидеров по запасам "черного золота".

Важно! Доходы, полученные от добычи нефти, Норвегия инвестирует в суверенный фонд богатства, который создала еще в 1996 году.



Сейчас фонд Норвегии является крупнейшим суверенным фондом в мире. В его управлении находятся активы размером более 1,8 триллиона долларов. В 2024 году, по данным Reuters, доходы фонда достигли рекордных 222 миллиардов долларов.