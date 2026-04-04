Как продать металлолом дороже?

О том, что нужно знать, чтобы сдать лом по более высоким ценам, говорится на ресурсе Новости.LIVE.

Только собрать металл и сдать его в пункт приема – это вариант. который не всегда будет прибыльным. Чтобы гарантированно получить заработок нужно знать о нескольких ключевых правилах.

Прежде всего перед продажей нужно сортировать лом. Конечно, это могут сделать на соответствующих предприятиях. Но если разделить металлы в соответствии с их видами, отделить части, которые не подлежат переработке – шансы получить больший заработок выше. Ведь компаниям не нужно выполнять такую мелкую работу.

Еще одно выгодное правило – сдавать сразу большие объемы лома. На этом рынке не работает "оптом дешевле", наоборот – чем больше собрать лома, тем больше денег за него можно будет получить. Начинать стоит с объемов в 1 тонну.

Чтобы пункт приема не тратился на транспортировку, можно организовать услугу самостоятельно. Так, предприятие не будет вычитать из человека стоимость перевозки лома и оплату своих ресурсов на поиск логистического решения.

Действенным является вариант с очистке лома. На самом деле вид металла имеет большое значение для цены. Если есть возможность нужно вовремя очистить предметы от грязи. Так, цена за "чистый" лом тоже будет выше.

Накапливать, пока цена ниже и продавать, когда цена растет. В течение года можно следить за тем, что происходит на рынке. Обычно цены обновляют на сайтах компаний, занимающихся сбором или приемом металлолома. Так, можно определить, когда цены пошли вниз и использовать это время для собственного сбора и накопления металла. А уже, когда цены будут повышаться – сдать лом более выгодно.

В частности сайты компаний можно проверять для знания точных критериев для оценки металла. Например, на ресурсе metalobruxt.kiev.ua расписаны не только цены, но и условия приема. Ресурс в частности может сориентировать в вопросе, как правильно сдать металлолом и какой алгоритм действий.

Какой металлолом является самым дорогим в Украине?

На ресурсе "Укрсталь Трейд" объясняют, что некоторые металлы принимают в разы дороже. Так, многое зависит от типа лома. А чтобы выгоднее всего его сдать – нужно ориентироваться, что ценится на рынке больше всего.

Первое место забирает медь. Металл ценят благодаря его электропроводности и устойчивости к коррозии. Чаще всего сдают как провода, кабель, трубы или детали с промышленных объектов.

После меди, формируют список лучших в частности такие виды металлического лома:

алюминий;

латунь;

нержавейка;

олово;

цинк;

свинец;

кабель с медной жилой;

черный металл или высококачественный лом;

титан.

Что еще нужно знать о металлоломе?