Какова ситуация с золотыми резервами в России?

Нынешние резервы – самый низкий показатель с марта 2022 года, сообщает СЗРУ.

Заметим, Центральный банк России, впервые реализовывал золото среди внутренних участников рынка еще в ноябре 2025 года, сообщала украинская разведка. С тех пор количество и масштаб продаж только растет.

Метод реализации золота указывает на глубинное влияние санкционных ограничений:

Центробанк России обменивает золото на юани ;

а коммерческие банки осуществляют реализацию металла на внешних рынках, выручку они используют для поддержания собственной ликвидности.

Важно! Общий объем международных резервов России упал с 833,6 до 809,3 миллиарда долларов.

Реальная картина значительно хуже: около 300 миллиардов долларов из этой суммы составляют замороженные активы, недоступные для использования. Золото при этом достигает почти 47% резервов, то есть фактически является едва ли не единственным ликвидным инструментом, остающимся в распоряжении Кремля,

– указывает разведка.

Почему ситуация с золотыми резервами России обостряется?