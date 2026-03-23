Как выросла стоимость золота?

На золото повлияли заявление Трампа. Заметим, что цена этого металла снижается и на фоне ожидания увеличения процентной ставки, сообщает Reuters.

Читайте также Цены стремительно летят вниз: Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Иране

Сегодня спотовая стоимость золота упала на 0,9%. Теперь его цена – 4 448,32 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото в США также упали. Они снизились на 2,7% до – 4 451,40 доллара за унцию.

Распродажа в течение ночи была продолжением длительной ликвидации, которую мы наблюдали в течение последних нескольких сессий, в значительной степени обусловленной ожиданиями роста процентных ставок. Резкий разворот произошел после публикации Трампа на Truth Social. Заголовок вызвал широкие развороты на всех рынках – металлов, энергетики и акций,

– сообщает Дэвид Мегер, директор по торговле металлами в High Ridge Futures.

Трамп сообщил о проведении переговоров с Ираном, говорится в заявлении американского президента в Truth Social. Результатом этого является то, что:

американские силы не будут осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана;

будут продолжаться переговоры, что могут привести к окончанию войны.

Обратите внимание! Из-за заявления Трампа упал доллар. Соответственно, слитки, цена которых оценивается в долларах, теперь стоят меньше для владельцев других валют.

Как показывает статистика:

цена на золото упала на почти 16%, если сравнивать со значением в начале конфликта на Ближнем Востоке;

сейчас стоимость золота на 20% меньше чем рекордный пик в 2026 году – 5 594,82 доллара за унцию (он был установлен 29 января).

Как изменились цены на другие драгоценные металлы?