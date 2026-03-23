Как выросла стоимость золота?
На золото повлияли заявление Трампа. Заметим, что цена этого металла снижается и на фоне ожидания увеличения процентной ставки, сообщает Reuters.
Сегодня спотовая стоимость золота упала на 0,9%. Теперь его цена – 4 448,32 доллара за унцию.
Фьючерсы на золото в США также упали. Они снизились на 2,7% до – 4 451,40 доллара за унцию.
Распродажа в течение ночи была продолжением длительной ликвидации, которую мы наблюдали в течение последних нескольких сессий, в значительной степени обусловленной ожиданиями роста процентных ставок. Резкий разворот произошел после публикации Трампа на Truth Social. Заголовок вызвал широкие развороты на всех рынках – металлов, энергетики и акций,
– сообщает Дэвид Мегер, директор по торговле металлами в High Ridge Futures.
Трамп сообщил о проведении переговоров с Ираном, говорится в заявлении американского президента в Truth Social. Результатом этого является то, что:
- американские силы не будут осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана;
- будут продолжаться переговоры, что могут привести к окончанию войны.
Обратите внимание! Из-за заявления Трампа упал доллар. Соответственно, слитки, цена которых оценивается в долларах, теперь стоят меньше для владельцев других валют.
Как показывает статистика:
- цена на золото упала на почти 16%, если сравнивать со значением в начале конфликта на Ближнем Востоке;
- сейчас стоимость золота на 20% меньше чем рекордный пик в 2026 году – 5 594,82 доллара за унцию (он был установлен 29 января).
Как изменились цены на другие драгоценные металлы?
Спотовая стоимость серебра сегодня выросла на 1,5%. Его цена достигла – 68,76 доллара за унцию.
Платина упала на 1,6%. Цена этого металла составила – 1 892,22 доллара за унцию.
В свою очередь палладий подорожал на 3,2%. Он достиг 1 448,65 доллара за унцию.