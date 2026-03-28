Какая область Украины имеет наибольшие залежи

Самой богатой считается именно Донецкая область. Общие ресурсы этой области оцениваются в 3,8 триллиона долларов, сообщает Forbes.

Донецкая область богата разного рода ископаемыми, в частности, согласно данным Института Геологии, там есть большие залежи:

доломита;

известняков;

каменного угля;

огнеупорных глин;

сурьмяно-ртутных руд и тому подобное.

Также значительные залежи есть в других областях. На втором месте в Украине Днепропетровская область. Ископаемые там оцениваются в 3,5 триллиона долларов.

Луганщина занимает 3 место. Ископаемые там оценивают в 3,2 триллиона долларов.

Обратите внимание! "Основой" полезных ископаемых Украины является – каменный уголь. Именно он формирует почти 62% от суммарной стоимости.

Интересно, что в целом на украинской территории находятся:

111 миллиардов тонн полезных ископаемых;

их общая стоимость оценивается в 14,8 триллиона долларов.

Важная информация о полезных ископаемых Украины