Какая область Украины имеет наибольшие залежи
Самой богатой считается именно Донецкая область. Общие ресурсы этой области оцениваются в 3,8 триллиона долларов, сообщает Forbes.
Донецкая область богата разного рода ископаемыми, в частности, согласно данным Института Геологии, там есть большие залежи:
- доломита;
- известняков;
- каменного угля;
- огнеупорных глин;
- сурьмяно-ртутных руд и тому подобное.
Также значительные залежи есть в других областях. На втором месте в Украине Днепропетровская область. Ископаемые там оцениваются в 3,5 триллиона долларов.
Луганщина занимает 3 место. Ископаемые там оценивают в 3,2 триллиона долларов.
Обратите внимание! "Основой" полезных ископаемых Украины является – каменный уголь. Именно он формирует почти 62% от суммарной стоимости.
Интересно, что в целом на украинской территории находятся:
- 111 миллиардов тонн полезных ископаемых;
- их общая стоимость оценивается в 14,8 триллиона долларов.
Важная информация о полезных ископаемых Украины
Украина имеет значительные запасы золота. Они оцениваются в 3 тысячи тонн в целом. Самые большие залежи находятся на "Украинском щите" – 2 400 тонн.
Значительная часть украинских ископаемых находятся на ВОТ. Соответственно, Украина не имеет возможности их свободно использовать на благо страны. В то же время Россия пытается распоряжаться этими запасами, дабы пополнять собственный бюджет.