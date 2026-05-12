Какую монету 1992 года можно продать за 14 000 гривен?

Реально дорого можно реализовывать именно разновидность монеты 1.11АЕ, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

Эта разновидность чрезвычайно редкая. Цена такой монеты на аукционе в среднем составляет 10 000 – 12 000 гривен.

Особенности указанной разновидности следующие:

верхушка правого верхнего листа округлая;

на монете крупные ягоды.



Какую 1 копейку можно действительно дорого продать / Изображение с ресурса "Монеты-ягодки"

В то же время в обращении чаще всего можно было встретить именно разновидность такой монеты – 1.11АА. Эти экземпляры легко отличить, у них – маленькие ягоды. Сейчас 1.11АА ничего не стоит, это абсолютно неценные монеты.

Сколько стоят разные виды монет номиналом 1 копейка 1992 года?

Согласно нынешним тенденциям, сейчас цены такие:

разновидность 1.11АА имеет цену – 1 копейка;

1.11АЕ с крупными ягодами – от 4 000 до 14 000 гривен;

1.12АА, 1.13АА – 10 – 15 гривен;

1.2АА – 500 – 900 гривен;

1.31АА, 1.33А, 1.35АЕ – 30 – 50 гривен;

1.35АА с маленькими ягодами – примерно 11 000 гривен, говорится в каталоге ресурса "Монеты-ягодки".

Обратите внимание! Чтобы получить значительную сумму, нужно реализовывать монету именно среди коллекционеров. Иначе ее стоимость будет соответствовать номиналу.

