Як продати металобрухт дорожче?

Про те, що потрібно знати, аби здати брухт за вищими цінами, йдеться на ресурсі Новини.LIVE.

Лише зібрати метал і здати його в пункт прийому – це варіант. який не завжди буде прибутковим. Аби гарантовано отримати заробіток потрібно знати про кілька ключових правил.

Передусім перед продажем потрібно сортувати брухт. Звичайно, це можуть зробити на відповідних підприємствах. Але якщо поділити метали відповідно до їхніх видів, відокремити частини, які не підлягають переробці – шанси отримати більший заробіток вищі. Адже компаніям не потрібно виконувати таку дрібну роботу.

Ще одне вигідне правило – здавати одразу великі обсяги брухту. На цьому ринку не працює "оптом дешевше", навпаки – чим більше зібрати брухту, тим більше грошей за нього можна буде отримати. Починати варто з обсягів в 1 тонну.

Щоб пункт прийому не витрачався на транспортування, можна організувати послугу самостійно. Так, підприємство не вираховуватиме з людини вартість перевезення брухту й оплату своїх ресурсів на пошук логістичного рішення.

Дієвим є варіант з очищення брухту. Насправді вигляд металу має велике значення для ціни. Якщо є можливість потрібно звчасно очистити предмети від бруду. Так, ціна за "чистий" брух теж буде вищою.

Накопичувати, поки ціна нижча й продавати, коли ціна росте. Протягом року можна стежити за тим, що відбувається на ринку. Зазвичай цін оновлюють на сайтах компаній, що займаються збором чи прийомом металобрухту. Так, можна визначити, коли ціни пішли вниз і використати цей час для власного збору й накопичення металу. А вже, коли ціни підвищуватимуться – здати брухт більш вигідно.

Зокрема сайти компаній можна перевіряти для знання точних критеріїв для оцінки металу. Наприклад, на ресурсі metalobruxt.kiev.ua розписані не тільки ціни, а й умови прийому. Ресурс зокрема може зорієнтувати в питанні, як правильно здати металобрухт і який алгоритм дій.

Який металобрухт є найдорожчим в Україні?

На ресурсі "Укрсталь Трейд" пояснюють, що деякі метали приймають в рази дорожче. Так, багато залежить від типу брухту. А щоб найвигідніше його здати – потрібно орієнтуватися, що цінується на ринку найбільше.

Перше місце забирає мідь. Метал цінують завдяки його електропровідності та стійкості до корозії. Найчастіше здають як проводи, кабель, труби чи деталі з промислових об'єктів.

Після міді, формують список кращих зокрема такі види металевого брухту:

алюміній;

латунь;

нержавійка;

олово;

цинк;

свинець;

кабель з мідною жилою;

чорний метал або високоякісний лом;

титан.

Що ще потрібно знати про металобрухт?