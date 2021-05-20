Самая популярная криптовалюта в мире обвалилась ниже 31 тысячи долларов. Биткоин опустился ниже 40 тысяч долларов впервые с февраля.

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Планы Илона Маска относительно биткоина

Как всегда, основатель Tesla Илон Маск отреагировал на обвал биткоина через твиттер. В новом посту он вставил два эмодзи – "алмаз" и "руки". На сленге сторонников цифровой валюты это означает, что Tesla не будет продавать свой портфель биткоинов несмотря на нестабильную ситуацию.

Рынок отреагировал почти мгновенно. CoinDesk информирует, что стоимость биткоина выросла до 38 тысяч долларов.

Стоимость биткоина начала расти / Инфографика CoinDesk

Курс биткоина: ключевые новости

Обвал криптовалюты начался после того, как Tesla сообщила, что прекращает принимать платежи в биткоинах.

Виртуальная валюта за месяц обвалилась на 39% . Это произошло на фоне симбиоза действий Китая и Илона Маска.

На ситуацию на рынке также повлияла и неправильная интерпретация твита Маска инвесторами.