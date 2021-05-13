Чому Tesla відмовилася від біткойна

Ілон Маск, як засновник та генеральний директор Tesla, повідомив у твітері, що компанія тимчасово відмовляється від біткойну через його негативний вплив на довкілля.

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Ми стурбовані швидким збільшенням використання викопного палива для видобутку біткойнів та трансакцій, особливо вугілля, яке має найгірші викиди серед усіх видів палива,

– написав Маск.

За яких умов оплата біткойнами повернеться

У компанії очікують, що повернуть спосіб оплати біткойнами, який ввели лише у березні, тоді, коли майнінг біткойну стане більш екологічним. Наразі компанія приглядається до інших криптовалют, які є більш екодружніми.

Криптовалюта є гарною ідеєю на багатьох рівнях, і ми вважаємо, що у неї є перспективне майбутнє, але це не може коштом навколишнього середовища,

– пише Маск.

Як відреагував біткойн

За останню добу біткойн опустився на 10,64%, за даними Coindesk. О 9:25 13 травня ціна зупинилася на позначці 51 022 долари.

Вартість біткойну протягом останнього тижня / Графік Libertex

Tesla і біткойн

Наприкінці березня у компанії Tesla вирішили приймати біткойни як оплату за автомобілі та інші послуги.

Біткойн став не лише способом оплати, але й джерелом заробітку. Раніше Tesla придбала біткойнів на суму 1,5 мільярда доларів. Пізніше частину з них компанія продала і заробила на цьому 101 мільйон доларів.

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