Тенденция на снижение держится на рынке нефти второй день подряд. На стоимость черного золота влияют спекуляции относительно инфляции и возможность возобновления поставок ценного сырья из Ирана.

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Цены на нефть падают

Нефть WTI упала в цене на 73 цента или 1,1%. Во вторник стоимость этой марки нефти снизилась на 1,2%. На открытии торгов стоимость сырья колебалась на уровне 64,76 доллара за баррель. Нефть марки Brent тоже потеряла 73 цента или 1,1%, а днем ранее – еще 1,1%. Цена черного золота эталонной марки остановилась на уровне 67,98 доллара за баррель.

Цена на нефть Brent падает / Инфографика CNBC

Факторы влияния

Старший экономист Westpac Джастин Смирк заявил, что сейчас на рынке продолжается масштабная игра без риска, поскольку после падения цен на нефть и обвала фондовых рынков инвесторы продают спекулятивные активы. По его словам, слухи о том, что Федеральная резервная система повысит ставки на фоне роста инфляции повлияли на перспективы роста, а те в свою очередь – на спрос на нефть.

Смирк отметил, что ФРС решительно настроена удержать ставки на низком уровне, однако рынок уже взорвался спекуляциями относительно первого шага. Федеральная резервная система США утверждает, что процентные ставки останутся на текущем уровне до 2023 года. Хотя фьючерсные рынки демонстрируют, что инвесторы ожидают поднятия ставок еще до сентября 2022 года.

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Еще одним фактором давления прогресс в переговорах между Вашингтоном и Тегераном по восстановлению соглашения об ограничении ядерной программы Ирана. В случае достижения компромисса США могут снять санкционные ограничения из Ирана, что приведет к восстановлению поставок нефти из страны.

В случае пессимистичного сценария для цен на нефть, примерно 1,5% мировых объемов поставок нефти может быть добавлено к сети меньше, чем за 6 месяцев. Мы думаем, что любое увеличение объемов поставок иранской нефти, скорее всего, будет происходить постепенно,

– отметил аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар

Запасы нефти

Сейчас внимание инвесторов приковано к данным Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) относительно запасам черного золота. Объемы резервов нефти непосредственно влияют на цепочку ценообразования.

По данным Американского института нефти , запасы сырой нефти за последние семь дней увеличились на 620 тысяч баррелей. Тогда как запасы горючего сократились:

бензина – на 2,8 миллиона баррелей,

дистиллятов – на 2,6 миллиона баррелей.