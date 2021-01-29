Пандемия коронавируса серьезно ударила по мировой экономике и финансовых рынках. Однако, несмотря на спад, некоторые акции смогли не только сохранить позиции, но и показать хороший рост.

О лучших акциях 2020 года – узнайте в статьи Финансы 24.

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Прошедший 2020 год стал испытанием для мировой экономики, и в частности экономики США. Однако по итогам года американские площадки все же смогли выйти в рост по основным индексам. Безусловно некоторые компании и даже целые сектора экономики в прошлом году понесли серьезные потери, и все же целый ряд акций продемонстрировал настоящее ралли.

Акции Tesla

Можно с уверенностью сказать, что 2020 год для фондового рынка прошел под акциями Tesla. Рыночная капитализация компании составила более 600 млрд долларов, значительно превысив аналогичный показатель других крупных автопроизводителей и даже их общую капитализацию.

Под конец года акции Tesla были наконец-то включены в расчет индекса S&P 500, хотя фактически компания соответствовала всем требуемым критериям еще в июле. На этом фоне их цена за год подскочила почти в 8 раз – до 705 долларов, превзойдя самые смелые прогнозы участников рынка.



Tesla показала впечатляющие результаты в 2020 году / Фото Craig Adderley, Pexels

Фармацевтический успех

Еще одним безусловным лидером 2020 года стали акции фармацевтических компаний, прежде всего, тех, кто занимался разработкой вакцины от коронавируса. Резкий скачок котировок продемонстрировали ценные бумаги биотехнологической компании Moderna. С января по декабрь акции компании выросли в цене более чем в 6 раз – до 123 долларов.

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В целом, котировки Moderna в течение года были достаточно волатильными. Они стремительно переходили от резкого роста к не менее существенному падению в зависимости от новостей по успеху или неудачам в разработке вакцины. Но, тем не менее, по итогам они эти акции стали одними из лидеров роста.



Биотехнологические компании серьезно выросли в цене / Фото RF._.studio, Pexels​

Онлайн-коммуникации

Во время ограничительных мер, введенных в разных странах из-за коронавируса, множество компаний перевели своих сотрудников на удаленную работу. Кроме того, в отсутствии живого общения, люди продолжали общаться с друзьями и родственниками в режиме онлайн.

На помощь в этом им пришла платформа Zoom, которая оказалась очень востребована множеством потребителей как в коммерческих, так и в личных целях. В результате акции Zoom Video Communications закончили год с приростом более чем в 5 раз, увеличившись в цене до 350 долларов.



Zoom – один из главных атрибутов 2020 года / Фото Anna Shvets, Pexels

Интернет-шопинг

Помимо общения, в период пандемии серьезно выросла популярность онлайн-торговли. Офлайн-магазины были закрыты в связи с ограничительными мерами, которые вводились в разных странах. В итоге большим спросом пользовались, например, услуги таких онлайн-ритейлеров, как Amazon. Акции этой компании за год подскочили в цене почти на 70% до 3200 долларов.



2020 года развил интернет-шопинг / Фото PhotoMIX Company, Pexels

Apple

Еще одним лидером рынка в 2020 году стали и акции технологического гиганта Apple. Продукция компании в условиях пандемии оказались очень востребованной среди самой широкой аудитории. В связи с этим акции Apple по итогам года подорожали почти в 2 раза достигнув 143 долларов.



Продукция Apple стала востребованной в 2020 году / Фото Pexels

Как использовать ваши возможности

Несмотря на то, что акции этих компаний уже достаточно неплохо выросли в цене, они по-прежнему интересны для инвестиций. Благодаря развитию технологий сегодня у каждого есть возможность вложить средства в акции этих и многих других компаний. Для этого вовсе не обязательно быть миллионером, иметь высшее финансовое образование или профессионально разбираться в рынке акций. Достаточно выбрать подходящую торговую платформу, которая предоставляет возможности инвестирования в подобные активы. Одной из таких платформ является Libertex от Forex Club.

Эта платформа позволяет вкладывать средства в более чем 250 различных финансовых инструментов – акции известных мировых компаний, фондовые индексы, валюты, криптовалюты, энергоносители и другие активы. Все что нужно сделать это:

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Увеличить прибыль от сделки можно с помощью уникальной функции Libertex - мультипликатора. Однако при использовании мультипликатора нужно помнить, что он также увеличивает и риски. Libertex доступен в виде веб-приложения, а также приложений для операционных систем iOS и Android. Это значит, что начать зарабатывать в Libertex можно буквально не вставая с дивана.

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Чтобы правильно выбрать актив для вложения средств, можно воспользоваться встроенными в Libertex инструментами технического анализа. Однако если вы не хотите вникать в тонкости и тратить время на изучение рынка, вы можете обратиться к экспертам Forex Club, которые имеют многолетний опыт успешных инвестиций. Специалисты компании помогут вам правильно совершить выгодную сделку и ответят на ваши вопросы.

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